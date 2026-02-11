"Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi" - powiedział prezydent Karol Nawrocki, otwierając posiedzenie RBN. W spotkaniu bierze udział całe kierownictwo państwa polskiego.

Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego / Radek Pietruszka / PAP

O godz. 14:00 w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Otwierając obrady, Karol Nawrocki przypomniał to, o czym było już wiadomo wcześniej, a mianowicie trzy kwestie, którym poświęcone jest dzisiejsze spotkanie - zakupy uzbrojenia w ramach programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i działania służb państwowych ws. wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ale wszystkie łączy jeden wspólny mianownik - suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo - mówił gospodarz Pałacu Prezydenckiego.

Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy, z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. W punkcie pierwszym i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia RBN bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany - zaznaczył.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa - zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Oznacza to, że jej zadaniem jest wspieranie głowy państwa w podejmowaniu decyzji związanych z obronnością, polityką bezpieczeństwa oraz reagowaniem na sytuacje kryzysowe.

Posiedzenia RBN zwołuje prezydent, który jednocześnie ustala ich tematykę oraz przewodniczy obradom. Za organizację prac odpowiada sekretarz RBN, którym jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowanie szczegółowego porządku obrad.

Obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego mają charakter niejawny, co oznacza, że ich treść nie jest publicznie udostępniana. Zazwyczaj jednak na początku posiedzenia do sali wpuszczane są media, a prezydent oraz premier mogą wygłosić krótkie oświadczenia.

Przykładem działania RBN było jej pierwsze posiedzenie za kadencji Karola Nawrockiego, które odbyło się 11 września 2025 roku. Zostało ono zwołane w związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Kto wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą najważniejsi ludzi w państwie. W dzisiejszym posiedzeniu biorą zatem udział: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu - Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

W obradach uczestniczą również albo szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie, albo przewodniczący tych klubów lub kół. I tak: Koalicję Obywatelską reprezentuje szef klubu Zbigniew Konwiński, Prawo i Sprawiedliwość - przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak, ludowców - wspomniany już wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk.

Klub Lewicy reprezentuje jego przewodnicząca Anna Maria Żukowska. W posiedzeniu biorą też też udział szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz i przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pojawił się również przedstawiciel koła Razem Adrian Zandberg. Z Konfederacji jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo. Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.