W Popołudniowej rozmowie RMF FM Mariusza Błaszczaka zapytamy o czym dyskutowano w Pałacu Prezydenckim i czy były tematy, których unikano. W jakiej atmosferze toczyły się rozmowy? Czy udało się osiągnąć jakiś konsensus? Czy doszło do sporu pomiędzy Karolem Nawrockim a marszałkiem Czarzastym?

Wideo youtube

Mateusz Morawiecki oraz Jacek Sasin wzajemnie atakują się w mediach. Czy czeka nas rozpad Prawa i Sprawiedliwości? Czy konkurujące ze sobą frakcje chcą wykorzystać słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego?

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa we wtorek został skierowany do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Czy były minister sprawiedliwości powinien wrócić do Polski i stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości?