Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program SAFE – największy w historii Unii Europejskiej fundusz obronny. „Rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu” – przekazał szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu.
- Rząd zatwierdził ustawę wdrażającą program SAFE.
- SAFE to unijny projekt o wartości 150 miliardów euro w formie niskooprocentowanych pożyczek, z czego Polska otrzyma rekordowe 43,7 miliarda euro.
- Zdaniem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, pierwsze środki mogą popłynąć do Polski już w marcu.
- Ostatnim krokiem będzie zatwierdzenie ustawy przez Sejm i podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
