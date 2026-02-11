Czym jest program SAFE?

Program SAFE to potężny zastrzyk finansowy dla państw Unii Europejskiej - łącznie 150 miliardów euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Polska jako największy beneficjent, wnioskowała o dofinansowanie na rekordową kwotę 43,7 miliarda euro.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej podkreślił, że SAFE to nie tylko wsparcie dla wojska. To program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla straży granicznej, czy dla policji. To program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana - zaznaczył.

Polska inicjatorem historycznego funduszu UE

Co istotne, SAFE to projekt, którego pomysłodawcą była Polska. Polska, idąc do prezydencji, sprawując ją w pierwszej połowie (ubiegłego) roku, powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - przypomniał Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE nie blokuje wydatków budżetowych czy innych funduszy na rzecz zakupów, które są już realizowane lub będą realizowane, bo są w programie modernizacji Sił Zbrojnych - zapewnił szef MON.

Program SAFE oferuje Polsce pożyczki na korzystnych warunkach. Pożyczka będzie najlepiej oprocentowana - niżej niż dzisiaj polskie obligacje, zarówno pięcio- czy dziesięcioletnie. (...) Spłata rozpocznie się po dziesięciu latach. To są argumenty finansowe, które są lepsze, niż w jakimkolwiek innym instrumencie - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Rząd nie zamierza poprzestać na wydatkowaniu środków tylko w kraju. Rząd w tej chwili stoi przed kolejnym wyzwaniem: wykorzystać program SAFE do tego, żeby Polska stała się miejscem, gdzie inne kraje robią swoje zakupy zbrojeniowe. Żebyśmy mieli swoje hity eksportowe, żeby zainteresować inne kraje członkowskie naszymi produktami - podkreśliła pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Transparentność

Ważnym aspektem programu SAFE jest zasada poufności wydatkowania środków. Wyobraźcie sobie, jaka jest zazdrość w całej Europie, jak wielkie koncerny liczyły, że wszystkie te pieniądze będą trafiać w jedno, dwa miejsca w Europie, a w dużej części te pieniądze trafią do Polski i to nie tylko z polskiego SAFE-u, nie tylko z tych 44 mld euro, ale z alokacji, czyli puli pieniędzy, która jest dostępna dla innych państw, które z SAFE-u korzystają - mówił szef MON.

Co więcej, spłata pożyczki nie obciąży budżetu MON. To państwo będzie brało odpowiedzialność: czy to będą środki ze specjalnego funduszu, czy środki z innych części budżetowych - to pozostaje do decyzji, w momencie, kiedy będziemy realizować tę spłatę, ale na pewno zostaną zachowane te 3 proc. na rozwój, inwestycje, utrzymanie armii - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Teraz ustawę musi podpisać prezydent

Ostatnim etapem wdrożenia SAFE jest sprawne przeprowadzenie projektu przez Sejm i podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Pan prezydent zrobiłby sobie gigantyczny problem, nie podpisując takiej ustawy. Niechęć do przyjęcia środków i zdolności dla armii polskiej to byłaby decyzja o ograniczeniu naszej suwerenności. (...) Nie wyobrażam sobie nie przyjęcia tej ustawy - mówił szef MON.