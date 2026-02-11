W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapytał swojego gościa, Piotra Śliza z Polski 2050, o obecność Sławomira Cenckiewicza na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Ma cofnięte poświadczenie bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, żeby on tam był" - powiedział w Radiu RMF24 przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050.

Na początku lutego prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie ma dotyczyć "pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację programu SAFE". Ponadto dyskusja ma dotyczyć uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju prezydenta Donalda Trumpa. Tematem spotkania mają być też "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Na RBN się udaję. Nie chciałbym, żeby RBN, czyli organ, który ma pilnować bezpieczeństwa, przerodził się w absurdalną walkę i był wykorzystywany politycznie - powiedział Śliz. To nie tylko temat Włodzimierza Czarzastego. Są inne tematy - Rada Pokoju czy pieniądze przekazywane na obronność. Dla mnie najważniejsze są te dwa tematy. Ten trzeci jest wykorzystywany politycznie przez prezydenta Karol Nawrockiego - dodał.

Śliz odniósł się też do obecności na RBN Sławomira Cenckiewicza. Nie wyobrażam sobie, żeby Cenckiewicz był na RBN. Mogą tam się pojawić informacje oklauzulowane. On nie może brać udziału w posiedzeniu RBN - zaznaczył polityk i dodał, że Cenckiewicz ma cofnięte poświadczenie bezpieczeństwa.

