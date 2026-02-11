Tłusty Czwartek to dzień, na który czeka wielu łasuchów. Jednak czy w 2026 roku pączki nadal są tak słodkie dla naszych portfeli, jak dla podniebienia? Eksperci z aplikacji PanParagon przeanalizowali miliony paragonów, by sprawdzić, ile kosztuje pączek w 2026 roku.

W Tłusty Czwartek Polacy wybierają pączki 44 razy częściej niż faworki.

Sprzedaż pączków wzrasta ponad dziesięciokrotnie w porównaniu do zwykłego dnia.

Sprawdź, ile kosztują pączki i faworki w Tłusty Czwartek 2026.

Pączki czy faworki? Polacy nie mają wątpliwości

Tłusty Czwartek to święto, które od lat rozpieszcza podniebienia Polaków. Tradycyjnie tego dnia królują pączki i faworki, ale dane z aplikacji PanParagon nie pozostawiają złudzeń - to pączki są niekwestionowanym liderem. Analiza paragonów z Tłustego Czwartku 2025 roku wykazała, że Polacy wybierają pączki aż 44 razy częściej niż faworki.

Pączkowy szał - w Tłusty Czwartek sprzedaż rośnie nawet dziesięciokrotnie

W Tłusty Czwartek sprzedaż pączków wzrasta ponad dziesięciokrotnie w porównaniu do zwykłego dnia tygodnia. Faworki, choć mają swoje grono wiernych fanów, nie mogą się równać z pączkową popularnością - ich sprzedaż rośnie zaledwie o 21 proc. To wyraźnie pokazuje, że pączki są produktem typowo "świątecznym", po który sięgamy głównie raz w roku.

Ile kosztuje pączek w 2026 roku? Słodka przyjemność w Tłusty Czwartek coraz droższa

Eksperci PanParagon przeanalizowali miliony paragonów, by sprawdzić, jak zmieniały się ceny pączków na przestrzeni ostatnich lat. Wnioski? Za słodką tradycję płacimy coraz więcej. Mediana ceny pączka w cukierni w 2026 roku wynosi już 4,80 zł - to aż o 26 proc. więcej niż w 2023 roku, kiedy za pączka płaciliśmy 3,80 zł.

Jeszcze większy wzrost cen widać w dyskontach. Tam mediana ceny pączka to obecnie 3,19 zł, podczas gdy trzy lata temu było to 2,21 zł - wzrost aż o 44 proc.

Co ciekawe, w Tłusty Czwartek markety często oferują promocje, dzięki którym przy zakupie większej liczby pączków cena za sztukę może być niższa niż w zwykły dzień.

Tradycja Tłustego Czwartku - od starożytnych uczt do rodzinnych spotkań

Tłusty Czwartek to święto ruchome, które wypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. Sześć dni później katolicy obchodzą Środę Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post. Początki tej tradycji sięgają czasów starożytnych - już w Rzymie przed okresem postu urządzano uczty pełne tłustych potraw.

W Polsce Tłusty Czwartek zyskał rodzinny i lokalny charakter. Dawniej był związany z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, a dziś to przede wszystkim dzień wspólnego świętowania przy stole pełnym pączków i faworków.



