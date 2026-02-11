Ostatni wywiad Michała Kołodziejczaka dla RMF FM zbulwersował środowisko medyczne. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zapowiedział złożenie do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie posła Koalicji Obywatelskiej. "Wracają czasy szczucia na lekarzy" - ocenił.
Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak był w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Opowiadał m.in. o utracie prawa jazdy, ale nie szczędził też gorzkich słów pod adresem pracowników ochrony zdrowia. Padły one w odpowiedzi na uwagę, że coraz więcej osób popiera objęcie rolników normalną stawką zdrowotną.
Dla mnie kpiną jest, że w Koninie jest lekarz, który zarabia 300 tysięcy złotych na miesiąc. Grupa takich lekarzy w Polsce, zła wycena świadczeń, długie kolejki... - wyliczał Kołodziejczak.