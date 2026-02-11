Ostatni wywiad Michała Kołodziejczaka dla RMF FM zbulwersował środowisko medyczne. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zapowiedział złożenie do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie posła Koalicji Obywatelskiej. "Wracają czasy szczucia na lekarzy" - ocenił.

Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak był w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FMOpowiadał m.in. o utracie prawa jazdy, ale nie szczędził też gorzkich słów pod adresem pracowników ochrony zdrowia. Padły one w odpowiedzi na uwagę, że coraz więcej osób popiera objęcie rolników normalną stawką zdrowotną. 

Dla mnie kpiną jest, że w Koninie jest lekarz, który zarabia 300 tysięcy złotych na miesiąc. Grupa takich lekarzy w Polsce, zła wycena świadczeń, długie kolejki... - wyliczał Kołodziejczak. 

Jest to niesprawiedliwe, kiedy lekarze w Polsce zarabiają tak dużo. Zostali wykształceni z publicznych pieniędzy. Mieli praktyki w publicznych szpitalach. Oni w dużej mierze - chcę, żeby to wybrzmiało - mocno żerują na tym, że jesteśmy skazani na ich usługi - grzmiał polityk KO. 

Ja nie pozwolę, żeby dzielić nasze społeczeństwo. Wrogiem nie jest rolnik. Bardziej po drugiej stronie stoi lekarz, któremu musimy zajrzeć w kieszeń - podsumował rozmówca Krzysztofa Ziemca.

"To niezrozumiałe i obraźliwe". Lekarz o słowach Kołodziejczaka

Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zareagował na wypowiedzi Michała Kołodziejczaka. Dawno nikt nie obraził lekarzy i lekarzy dentystów tak, jak poseł Kołodziejczak - ocenił. Sprawa ma trafić do Komisji Etyki Poselskiej.

Zdaniem Bulsy, słowa Kołodziejczaka z wywiadu dla RMF FM podważają "intencje osób, które na co dzień dniami i nocami ratują życie i zdrowie obywateli, których reprezentantem jest Pan Poseł - także rolników - których poseł tak broni".  

Czy kiedy pojawia się pytanie o KRUS jako naturalna riposta musi pojawić się zwrot "a lekarze to...". To dla nas niezrozumiałe i obraźliwe. Nie pamiętam wypowiedzi lekarza, lekarza dentysty czy ministra zdrowia, który ostatnio zabierał głos w sprawie KRUS, a przecież potrzebujemy pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Może czas zacząć taką dyskusję? - sugerował szef ORL w Szczecinie. 

Może szaleńczy, niemerytoryczny, skrajnie populistyczny i obrażający lekarzy atak posła Kołodziejczaka powinien otworzyć taką dyskusję? Ja byłbym za - przyznał Michał Bulsa. 

Co może zrobić Komisja Etyki Poselskiej?

Zgodnie z regulaminem Sejmu, Komisja Etyki Poselskiej może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Nie nakłada na posłów kar finansowych za niestosowne zachowania. 

