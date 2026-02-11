Jest to niesprawiedliwe, kiedy lekarze w Polsce zarabiają tak dużo. Zostali wykształceni z publicznych pieniędzy. Mieli praktyki w publicznych szpitalach. Oni w dużej mierze - chcę, żeby to wybrzmiało - mocno żerują na tym, że jesteśmy skazani na ich usługi - grzmiał polityk KO.

Ja nie pozwolę, żeby dzielić nasze społeczeństwo. Wrogiem nie jest rolnik. Bardziej po drugiej stronie stoi lekarz, któremu musimy zajrzeć w kieszeń - podsumował rozmówca Krzysztofa Ziemca.

"To niezrozumiałe i obraźliwe". Lekarz o słowach Kołodziejczaka

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zareagował na wypowiedzi Michała Kołodziejczaka. Dawno nikt nie obraził lekarzy i lekarzy dentystów tak, jak poseł Kołodziejczak - ocenił. Sprawa ma trafić do Komisji Etyki Poselskiej.

Zdaniem Bulsy, słowa Kołodziejczaka z wywiadu dla RMF FM podważają "intencje osób, które na co dzień dniami i nocami ratują życie i zdrowie obywateli, których reprezentantem jest Pan Poseł - także rolników - których poseł tak broni".

Czy kiedy pojawia się pytanie o KRUS jako naturalna riposta musi pojawić się zwrot "a lekarze to...". To dla nas niezrozumiałe i obraźliwe. Nie pamiętam wypowiedzi lekarza, lekarza dentysty czy ministra zdrowia, który ostatnio zabierał głos w sprawie KRUS, a przecież potrzebujemy pieniędzy w systemie ochrony zdrowia. Może czas zacząć taką dyskusję? - sugerował szef ORL w Szczecinie.

Może szaleńczy, niemerytoryczny, skrajnie populistyczny i obrażający lekarzy atak posła Kołodziejczaka powinien otworzyć taką dyskusję? Ja byłbym za - przyznał Michał Bulsa.

Co może zrobić Komisja Etyki Poselskiej?

Zgodnie z regulaminem Sejmu, Komisja Etyki Poselskiej może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Nie nakłada na posłów kar finansowych za niestosowne zachowania.