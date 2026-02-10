"Przyszłość należy do Polski" - mówił we wtorek premier Donald Tusk, kiedy powołał Radę Przyszłości. Nowa inicjatywa ma się zająć przyspieszeniem procedur związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących gospodarki, biznesu i nauki. Rada Przyszłości to ciało zrzeszające m.in. ludzi nauki i ekspertów z zakresu innowacyjności czy nowoczesnych technologii. Szef rządu wskazał, że gospodarzem prac rady będzie minister Andrzej Domański.

Premier Donald Tusk podczas powołania Rady Przyszłości / Albert Zawada / PAP

Czym jest Rada Przyszłości?

Rada skupia przedstawicieli nauki, biznesu i przemysłu, którzy już dziś odnoszą sukcesy, również na arenie międzynarodowej. Jednym z jej głównych celów jest budowanie silnej pozycji Polski jako lidera, a nie tylko uczestnika wyścigu po lepszą przyszłość.

Kluczowe znaczenie ma tu także bezpieczeństwo, zarówno technologiczne, jak i zdrowotne. Wskazano, że rewolucja technologiczna i diagnostyczna w ochronie zdrowia to jeden z priorytetów na najbliższe lata.

Na współpracę ze mną i ministrem Domańskim zdecydował się zbiór kapitalnych ludzi - w sprawie przyspieszenia, bo nasza przyszłość wymaga przyspieszenia jeśli chodzi o gospodarkę, biznes, naukę - elastyczność i nowoczesność jeśli chodzi o procedury, podejmowanie decyzji. (...) Wierzymy, że Polska może być najlepszym miejscem jeśli chodzi o gospodarkę, nowoczesne technologie, kreatywne myślenie - powiedział Tusk.

Gospodarzem prac rady będzie minister Andrzej Domański.

Kto zasiada w Radzie Przyszłości?

Są to ludzie bardzo, bardzo zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w nauce, biznesie, kreowaniu zupełnie nowej rzeczywistości - tak premier Tusk przedstawił członków Rady Przyszłości.

To są ludzie, którzy zdobywali też dla Polski kosmos. To są ludzie, którzy potrafią produkować najbardziej cenione w tej chwili satelity. To są naukowcy, którzy wiedzą, jak naukę przetwarzać na biznes i na duże pieniądze. To jest sztuczna inteligencja, to jest biotechnologia, to jest nowoczesny przemysł obronny - wyliczał szef rządu.

Domański: Mamy ambicje na więcej

Wkrótce Rada Przyszłości przedstawi rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie się szybciej rozwijała - zapowiedział we wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podczas oficjalnego powołania rady.

Polska to dziś 20. największa gospodarka świata. Będziemy uczestniczyć w pracach grupy G20, ale mamy oczywiście ambicje na więcej. Jestem absolutnie przekonany, że w ramach pracy grupy już wkrótce przedstawimy rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej - powiedział Domański podczas konferencji prasowej w Warszawie, z udziałem premiera Donalda Tuska i członków Rady Przyszłości.

Minister finansów zaznaczył, że istotnym tematem dla rady jest suwerenność technologiczna. Dodał, że pierwsze posiedzenie już się odbyło.

Domański wskazał, że obszary, na których Polska będzie budowała swój wzrost gospodarczy w kolejnych latach i dekadach, to: sztuczna inteligencja, dane, technologie kosmiczne, technologie podwójnego zastosowania oraz biotechnologia.