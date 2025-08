"Będziemy przygotowywać dobre projekty i szybko je pokazywać społeczeństwu, mówiąc: to jest projekt, który - jeżeli prezydent podpisze - skończy chaos w sądach. Jeżeli go nie podpisze, mamy projekt B i ten projekt wtedy realizujemy, już bez prezydenta" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany, czy reforma wymiaru sprawiedliwości jest możliwa bez współpracy z nowym prezydentem Karolem Nawrockim. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że ma plany krótko-, średnio- i długoterminowe na przywrócenie praworządności w Polsce.

Na początku Porannej rozmowy w RMF FM Waldemar Żurek przyznał, że - choć jest ministrem konstytucyjnym - nie uważa się za polityka; stwierdził, że jest "bezpartyjnym fachowcem, do wykorzystania w tej działce, w której jest dobry". Mam jasne, wykrystalizowane poglądy na kwestie systemu prawnego - powiedział, dodając, że nie prezentuje swojego światopoglądu.

Minister sprawiedliwości przyznał, że dalekie od prawdy jest stwierdzenie, iż będzie się mścił na poprzedniej władzy. Ja chciałbym bardzo, żeby te osoby, które wzięły udział w różnych antykonstytucyjnych procedurach, te osoby, które zbłądziły, żebyśmy jednak dla dobra naszego kraju (...) znaleźli uczciwy kompromis. Chciałbym, żeby te osoby zrozumiały, że jednak łamały konstytucję, że brały udział w nielegalnej procedurze - podkreślił.

Gość Piotra Salaka stwierdził, że bez szerokiego kompromisu politycznego, opierając się na koalicji rządzącej, ale i "twardym prawie", da się przywrócić w Polsce praworządność. Dodał, że bez współpracy z Karolem Nawrockim pewne reformy będą spowolnione, ale jak dodał - są one możliwe w ramach kompetencji, które posiada minister sprawiedliwości. Poparcie Pałacu Prezydenckiego będzie niezbędne w takich kluczowych reformach, które obywatel odczuje w sądzie. (...) Ja na pewno będę miał świadomość moich konstytucyjnych obowiązków i współpracy z kancelarią prezydenta - zaznaczył.

Waldemar Żurek niezadowolony z funkcjonowania Prokuratury Krajowej

Minister sprawiedliwości przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że jest "zdecydowanie niezadowolony" z funkcjonowania Prokuratury Krajowej. Ja tam dostrzegam ogromny potencjał. (...) Znam część prokuratorów krajowych, ale już podjęliśmy szereg rozmów odnośnie tego, co się da zrobić. Tam jest dramatyczne "zabetonowanie" ludźmi ministra (Zbigniewa) Ziobry - teraz pracujemy nad tym, żeby to "odbetonować" - stwierdził.

Waldemar Żurek nie chciał odpowiedzieć, czy Dariusz Korneluk pozostanie na stanowisku prokuratora krajowego. Przyznał, że to człowiek "pracowity" i "zdeterminowany". Tylko moim zdaniem musi mieć wytyczane odważne cele, które na pewno będzie przecierał prokurator generalny - podkreślił.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że ma od premiera Donalda Tuska "carte blanche", czyli wolną rękę dot. decyzji kadrowych zarówno w ministerstwie, jak i prokuraturze. Zapewnił, że pracownicy jego resortu nie będą dobierani według klucza politycznego.

Co z ustawą dot. "neo-sędziów"?

Waldemar Żurek przyznał, że będzie uczestniczył w koalicyjnych negocjacjach dot. praworządności. Pytany, czy będzie realizował ustalenia, nawet jeśli nie będą one po jego myśli, odparł, że zawsze jest przygotowany na kompromis. We wszystkich miejscach, w których do tej pory przyszło mi pracować, (...) byłem przygotowany na kompromis, ale kompromis mieszczący się w pewnym granicach mojej interpretacji prawa. To zawsze było osadzone w twardym prawie - podkreślił.

Ostatnio miałem jubileusz 30 lat pracy. (...) Mam pojęcie, jak wygląda system. Wydaje mi się, że ja chcę pokazać koalicjantom (...) rozwiązania, które nie będą miną, ale które szybko przywrócą praworządność - dodał, wyrażając nadzieję, że uda mu się przekonać koalicjantów do swoich "wariantowych pomysłów" na przywrócenie w Polsce praworządności.

Pytany, kiedy pojawi się ustawa dot. "neo-sędziów", gość Porannej rozmowy w RMF FM odparł, że "narzucił bardzo wysokie tempo pracy". Poinformował, że ustawa na pewno będzie gotowa do 1 października. Chciałbym, żeby (projekt - przyp. RMF FM) był szybciej - zaznaczył.

