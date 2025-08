Karol Nawrocki po zaprzysiężeniu 6 sierpnia oficjalnie zostanie prezydentem Polski. Pierwsze decyzje podejmie już dzień później. Nowa głowa państwa ma już potwierdzoną pierwszą wizytę zagraniczną – ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

Karol Nawrocki / Adam Burakowski/East News / East News

Dzień po zaprzysiężeniu, 7 sierpnia, Karol Nawrocki powoła skład swojej kancelarii. Jej szefem będzie poseł PiS Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz. Agnieszka Jędrzak, która dotychczas pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej, będzie odpowiedzialna za kontakty z Polonią. Z kolei szefem gabinetu prezydenta zostanie polityk Prawa i Sprawiedliwości i szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Od razu po powołaniu swojej kancelarii, nowy prezydent odbędzie pierwszą podróż krajową do Kalisza, gdzie zaprezentuje swoją pierwszą ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym. Karol Nawrocki zamierza konsekwentnie realizować swoje zobowiązania, które składał w trakcie kampanii wyborczej. Znakiem rozpoznawalnym tej prezydentury będzie przede wszystkim sprawczość - mówi RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik nowego prezydenta.

Jedną z kolejnych ustaw będzie ta o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, mimo że premier dał jasno do zrozumienia, że ta ustawa na pewno nie zostanie wpisana do przyszłorocznego budżetu. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański, dodając, że będzie to trudne do zrealizowania nawet w 2027 roku. Karol Nawrocki na pewno będzie twardo negocjował z rządem i będzie weryfikował wszystkie zapowiedzi, które składa pan premier i minister finansów - dodaje Leśkiewicz.

Zagraniczne wizyty

Wiadomo również, że Karol Nawrocki w drugiej połowie września weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Sesja zaplanowana jest na 24 września. Dziennikarz RMF FM Jakub Rybski dowiedział się, że współpracownicy prezydenta elekta pracują nad możliwym spotkaniem z Donaldem Trumpem podczas tej wizyty. Miałby być to "plan B" na wypadek, gdyby nie udało się szybko zrealizować zapowiedzi z kampanii wyborczej, że pierwszą wizytę zagraniczną jako nowy prezydent odbędzie w Waszyngtonie.

Ta wizyta również ma być jednak przygotowywana, ale na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie miałaby się odbyć. Wszystko zależy od administracji Donalda Trumpa, bo to prezydent USA musi oficjalnie zaprosić Karola Nawrockiego do Białego Domu.

Prezydent Trump zaprosił Karola Nawrockiego do USA, to zaproszenie padło z ust prezydenta Trumpa tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, gdy odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a prezydentem elektem - zaznacza rzecznik kancelarii Karola Nawrockiego. Otoczenie nowego prezydenta robi wszystko, aby to spotkanie odbyło się jeszcze w tym roku.

Jak będzie wyglądało życie codzienne Karola Nawrockiego? Na pewno będzie zdeterminowane obowiązkami prezydenckimi, ale - jak zaznacza rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz - Karol Nawrocki w wolnym czasie będzie chciał regularnie trenować. Będzie na pewno aktywny fizycznie, pan prezydent bardzo lubi biegać, więc na pewno tym elementem jego codziennych aktywności będzie ta aktywność fizyczna - mówi Leśkiewicz. Bieganie oczywiście ze względów bezpieczeństwa będzie odbywało się z obstawą służb ochrony państwa.