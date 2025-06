"Jestem wdzięczny za wprowadzenie nowych sankcji przeciwko rosyjskiej flocie cieni, wielu rosyjskim osobom i ponad 40 firmom w Rosji i innych krajach, które pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji" - zaznaczył.

Podziękował również za nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy: "drony, śmigłowce, amunicję o wartości ponad 2 mld dolarów i kolejną transzę ponad 2 mld dolarów z wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów".

Koalicja Chętnych. Co to jest?

Przypomnijmy: Koalicja Chętnych to inicjatywa mająca na celu opracowanie kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, w tym zapewnienie jej stałego dostępu do broni oraz podejmowanie działań zmierzających do zakończenia wojny.