W wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej wystartuje tylko jeden kandydat – obecny lider partii i premier, Donald Tusk. Termin zgłaszania kandydatów minął w sobotę o północy. Głosowanie odbędzie się 8 marca, a członkowie KO będą wybierać nie tylko szefa ugrupowania, ale także nowe władze na szczeblu regionalnym i powiatowym.

Rada Krajowa ówczesnej Platformy Obywatelskiej, aktualnie Koalicji Obywatelskiej; zdj. archiwalne / Paweł Supernak / PAP

W sobotę o północy upłynął termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Jak poinformowała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, pełniąca funkcję krajowego komisarza wyborczego KO, do tego czasu wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – obecnego lidera partii i premiera, Donalda Tuska.

Oznacza to, że obecny szef ugrupowania nie będzie miał konkurencji w nadchodzących wyborach.

Tradycyjne głosowanie 8 marca

Wybory przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej odbędą się 8 marca. Głosowanie zostanie przeprowadzone w tradycyjnej formie – członkowie partii będą oddawać głosy w wyznaczonych miejscach, wrzucając karty do urn.

Tego samego dnia odbędą się również wybory na przewodniczących regionów i powiatów, członków rad powiatów oraz delegatów powiatów. Kandydaci na szefów regionów i powiatów mogą zgłaszać się do 20 lutego.

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury, odbędzie się ona dwa tygodnie później.





Zmiany w strukturach partii

Wybory nowych władz Koalicji Obywatelskiej formalnie już się rozpoczęły. Od 17 stycznia do 20 lutego koła, czyli podstawowe jednostki organizacyjne KO, mają czas na zwołanie zebrań i wybór swoich zarządów oraz szefów.

Ostatni etap wyborów zaplanowano na 14–28 marca. W tym czasie zostaną wybrani członkowie Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich, a także zarządów regionów i powiatów.





Nowa formuła Koalicji Obywatelskiej

Wybory są dopełnieniem zmian, które rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, kiedy to Platforma Obywatelska została przemianowana na Koalicję Obywatelską. Ugrupowanie poszerzono o członków byłych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Działacze tych rozwiązywanych formacji mogą wziąć udział w głosowaniu na nowe kierownictwo KO, pod warunkiem wypełnienia deklaracji członkowskich i pozytywnej weryfikacji formalnej.



Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk pozostanie liderem Koalicji Obywatelskiej na kolejną kadencję, bo nie ma rywala.