W wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej wystartuje tylko jeden kandydat – obecny lider partii i premier, Donald Tusk. Termin zgłaszania kandydatów minął w sobotę o północy. Głosowanie odbędzie się 8 marca, a członkowie KO będą wybierać nie tylko szefa ugrupowania, ale także nowe władze na szczeblu regionalnym i powiatowym.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
W sobotę o północy upłynął termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Jak poinformowała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, pełniąca funkcję krajowego komisarza wyborczego KO, do tego czasu wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – obecnego lidera partii i premiera, Donalda Tuska.
Oznacza to, że obecny szef ugrupowania nie będzie miał konkurencji w nadchodzących wyborach.
Wybory przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej odbędą się 8 marca. Głosowanie zostanie przeprowadzone w tradycyjnej formie – członkowie partii będą oddawać głosy w wyznaczonych miejscach, wrzucając karty do urn.
Tego samego dnia odbędą się również wybory na przewodniczących regionów i powiatów, członków rad powiatów oraz delegatów powiatów. Kandydaci na szefów regionów i powiatów mogą zgłaszać się do 20 lutego.
W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury, odbędzie się ona dwa tygodnie później.
Wybory nowych władz Koalicji Obywatelskiej formalnie już się rozpoczęły. Od 17 stycznia do 20 lutego koła, czyli podstawowe jednostki organizacyjne KO, mają czas na zwołanie zebrań i wybór swoich zarządów oraz szefów.
Ostatni etap wyborów zaplanowano na 14–28 marca. W tym czasie zostaną wybrani członkowie Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich, a także zarządów regionów i powiatów.
Wybory są dopełnieniem zmian, które rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, kiedy to Platforma Obywatelska została przemianowana na Koalicję Obywatelską. Ugrupowanie poszerzono o członków byłych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.
Działacze tych rozwiązywanych formacji mogą wziąć udział w głosowaniu na nowe kierownictwo KO, pod warunkiem wypełnienia deklaracji członkowskich i pozytywnej weryfikacji formalnej.
Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk pozostanie liderem Koalicji Obywatelskiej na kolejną kadencję, bo nie ma rywala.