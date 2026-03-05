Do tragicznego wypadku doszło w czwartek rano na drodze krajowej nr 7 w Chyżnem (Małopolskie) tuż przy granicy państwa. W gęstej mgle samochód osobowy wbił się pod naczepę pojazdu ciężarowego. Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek rano na drodze krajowej nr 7 na odcinku między Rabką-Zdrój a granicą państwa, w pobliżu miejscowości Chyżne.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca samochodu ciężarowego wyjeżdżał ze stacji benzynowej na drogę krajową.

W tym momencie w bok ciężarówki uderzył nadjeżdżający samochód osobowy. Siła zderzenia była ogromna - kierowca auta osobowego zginął.

Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe, w tym policja oraz straż pożarna. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności wypadku.

Droga krajowa nr 7 w tym miejscu jest zablokowana. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie innych tras.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

