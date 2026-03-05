Jedna osoba została ranna w wypadku na Alei Andersa w Krakowie. Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek.
W czwartek rano na Alei gen. Władysława Andersa dachował samochód, który następnie wjechał na torowisko tramwajowe.
Na miejscu wypadku pracują strażacy.
Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w kursowaniu tramwajów w kierunku Ronda Hipokratesa.
Od Ronda Kocmyrzowskiego linia 9 kierowana jest do pętli Wzgórza Krzesławickie, linie 14 i 52 do pętli Kopiec Wandy, 21 do pętli Wieczysta - podało po godzinie 6 MPK.
