Irańska agencja ISNA podała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził w środę atakiem na izraelski ośrodek nuklearny w Dimonie. Prezydent USA Donald Trump ocenił powodzenie trwającej od soboty operacji izraelsko-amerykańskiej przeciwko Iranowi na 15 punktów w 10 punktowej skali. Całkowita liczba obcokrajowców w Zatoce Perskiej waha się - według międzynarodowego projektu Gulf Migation - od 35 do 40 mln osób. Większość z nich pochodzi z krajów muzułmańskich Azji i Afryki, które obecnie rozpaczliwie próbują ewakuować swoich obywateli. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Senat USA odrzucił w środę rezolucję wzywającą prezydenta Donalda Trumpa do zakończenia działań zbrojnych przeciwko Iranowi. To pierwsze głosowanie Kongresu dotyczące tej wojny.
Samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.