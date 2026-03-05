06:57

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził w środę atakiem na izraelski ośrodek nuklearny w Dimonie, najważniejszy obiekt tego typu w kraju - przekazała irańska agencja ISNA.

IRGC zagroził, że podejmie tego rodzaju działania, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu w Republice Islamskiej. Korpus, cytowany przez portal Iran International, zagroził też w opublikowanym tego dnia oświadczeniu, że w nadchodzących dniach irańskie ataki staną się "bardziej intensywne" i "bardziej rozległe".

Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa w pobliżu miasta Dimona na pustyni Negew jest najważniejszym obiektem nuklearnym Izraela, w którym kraj ten - jak się podejrzewa - wyprodukował swoją broń jądrową. Sam Izrael kontynuując politykę "dwuznaczności" - ani nie przyznaje, ani nie zaprzecza, jakoby posiadał broń atomową.

Ludzie wysiadają z samolotu słowackich sił zbrojnych przylatującego z Akaby w Jordanii do Bratysławy na Słowacji / EPA/JAKUB GAVLAK / PAP

Amerykanie przebywający na Bliskim Wschodzie skarżą się na chaos i brak realnej pomocy ze strony władz USA w ewakuacji po rozszerzeniu konfliktu z Iranem. Jak informuje stacja CBS News, może tam przebywać ponad milion obywateli Stanów Zjednoczonych.

Departament Stanu wezwał w poniedziałek Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu między innymi z Bahrajnu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jemenu. Ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa zalecono korzystanie z dostępnych lotów komercyjnych. Według resortu w ostatnich dniach ponad 9 tysięcy Amerykanów powróciło już do kraju, w tym ponad 300 z Izraela.

Amerykańska marynarka wojenna przygotowuje się do eskortowania tankowców przez strategiczną cieśninę Ormuz. Decyzja zapadnie, gdy tylko pojawi się taka potrzeba - zapowiedział sekretarz energii USA Chris Wright. Obecnie żegluga przez cieśninę została wstrzymana, a sytuacja w regionie pozostaje napięta.

Przedstawiciele irackiego Kurdystanu stanowczo zaprzeczają informacjom o rzekomej ofensywie lądowej Kurdów w Iranie. W czwartek Aziz Ahmad z kancelarii premiera regionu określił te doniesienia jako "ewidentne kłamstwo". Podobne stanowisko zajęły kurdyjskie media, które odrzuciły informacje podane przez amerykańską telewizję Fox News.