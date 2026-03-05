Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej premier Donald Tusk ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w czwartek rano dwa samoloty z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną.

Prezydent Karol Nawrocki / Wojciech Olkusnik / East News

Prezydent podpisał postanowienie

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Polski Kontyngent Wojskowy to wydzielona jednostka Sił Zbrojnych RP, która realizuje misje poza granicami kraju.

"W okresie od 5 marca 2026 r. do 31 marca 2026 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Arabskiej Republice Egiptu, Państwie Izrael, Państwie Katar, Państwie Kuwejt, Sułtanacie Omanu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. PKW zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia" - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.