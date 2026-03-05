Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej premier Donald Tusk ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w czwartek rano dwa samoloty z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną.

Prezydent podpisał postanowienie

W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Polski Kontyngent Wojskowy to wydzielona jednostka Sił Zbrojnych RP, która realizuje misje poza granicami kraju.

"W okresie od 5 marca 2026 r. do 31 marca 2026 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Arabskiej Republice Egiptu, Państwie Izrael, Państwie Katar, Państwie Kuwejt, Sułtanacie Omanu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. PKW zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia" - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef MON: Wojsko Polskie jest gotowe

W środę wieczorem głos zabrał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony napisał na platformie X, że "Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu".

"Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego. Priorytet jest jasny - bezpieczny powrót do domu" - napisał polityk.

Wniosek premiera Tuska

W środę premier Donald Tusk ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek w tej sprawie trafił do prezydenta Karola Nawrockiego. Następnie prezydent poinformował, że poprze wniosek premiera.

Premier przekazał we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki Jakubowi Rutnickiemu koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów.

Atak USA i Izraela na Iran

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutegozabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.