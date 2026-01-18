Policjanci z Łodzi zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,4 kg różnego rodzaju substancji odurzających, setki tabletek MDMA oraz grzyby halucynogenne. Sąd zdecydował o areszcie dla jednego z podejrzanych.

/ Łódzka policja /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W połowie stycznia łódzcy policjanci zauważyli na ulicy Piotrkowskiej dwóch mężczyzn, którzy wymieniali się papierową torbą. Jeden z nich próbował wręczyć drugiemu pieniądze. Policjanci podejrzewali, że może dochodzić do transakcji narkotykowej i natychmiast podjęli interwencję.



W papierowej torbie funkcjonariusze znaleźli susz roślinny, który według wstępnych badań okazał się marihuaną, oraz 10 elektronicznych papierosów z olejkiem THC. Zabezpieczono także 2300 złotych, które miały być zapłatą za narkotyki.





Arsenał narkotyków w miejscu pracy

Podczas przeszukania mieszkań i miejsca pracy jednego z zatrzymanych policjanci natrafili na znacznie większą ilość środków odurzających.

Znaleziono prawie pół kilograma marihuany, torbę z ciemną masą plastyczną, ciastka i żelki z THC, grzyby halucynogenne, różnego rodzaju sproszkowane substancje, 1809 tabletek MDMA, 46 e-papierosów z olejkami THC oraz słoik z olejkiem THC.

Natrafiono także na grzybnię, która prawdopodobnie służyła do uprawy grzybów halucynogennych. "Wstępne badania zabezpieczonych środków testerami narkotykowymi potwierdziły obecność m.in. kokainy, amfetaminy oraz MDMA" – informują policjanci.



Łącznie zabezpieczono 1474 gramy substancji odurzających i psychotropowych, 1809 tabletek MDMA, 46 elektronicznych papierosów z THC, około 10 tysięcy złotych, telefony komórkowe i wagi elektroniczne.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Jeden z mężczyzn odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz udzielanie ich w celu uzyskania korzyści majątkowej. Grozi mu do 10 lat więzienia. 41-latek trafił do tymczasowego aresztu.

Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.