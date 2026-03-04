Czy Polska wciąż będzie największym beneficjentem unijnych środków w nowej perspektywie budżetowej? Skąd UE weźmie prawie 2 bln euro na budżet w latach 2028–2034? Czy Polska będzie miała kontrolę nad wydatkami na zbrojenia z programu SAFE? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Piotra Serafina, komisarza UE ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publiczne. Zapraszamy!

Piotr Serafin, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej / NICOLAS TUCAT / AFP/EAST NEWS

W czwartkowej Porannej rozmowie RMF FM zapytamy Piotra Serafina, unijnego komisarza ds. budżetu, m.in. o to, jak w praktyce ma działać mechanizm warunkowości w programie SAFE. Czy Polska będzie miała kontrolę nad wydatkami na zbrojenia z programu SAFE?

Porozmawiamy także o pracach nad nowym unijnym budżetem. Czy Polska wciąż będzie największym beneficjentem unijnych środków w latach 2028-2034? Zapytamy, skąd UE weźmie prawie 2 bln euro na budżet?

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video