W sobotę w austriackich Alpach doszło do serii tragicznych wypadków lawinowych. Mimo licznych ostrzeżeń służb ratowniczych, życie straciło co najmniej osiem osób, które uprawiały sporty zimowe.

/ AFP / East News

Seria śmiertelnych lawin w Salzburgu

Austrackie media piszą o "czarnej sobocie". W wyniku lawin, które zeszły w Alpach, życie straciło aż osiem osób.

Pierwsze zgłoszenie o zejściu lawiny ratownicy otrzymali w sobotę około południa w rejonie Bad Hofgastein w Salzburgu. Na wysokości ponad 2000 metrów n.p.m. przysypana została narciarka, której życia, mimo reanimacji, nie udało się uratować.

Kilka godzin później, w dolinie Grossarltal, lawina porwała siedmiu narciarzy. Cztery osoby zginęły, jedna została ciężko ranna, a dwie pozostałe przeżyły.

W innych miejscach regionu, m. in. na Plattenkogel i Frauenkogel, również doszło do zejścia lawin, na szczęście obyło się bez ofiar.

Tragedia w Styrii

Wieczorem w sobotę służby poinformowały o kolejnym wypadku – tym razem w regionie Pusterwald w Styrii.

Lawina porwała trzech z siedmiu czeskich narciarzy. Mimo udziału około 150 ratowników, akcja została przerwana z powodu złych warunków pogodowych i ma zostać wznowiona w niedzielę.

Służby ratownicze Austrii apelują o ostrożność. Poziom zagrożenia lawinowego w Salzburgu został podniesiony do trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali.

Służby ostrzegają, że nawet niewielkie obciążenie może wywołać lawinę, a warunki na stokach są wyjątkowo niebezpieczne.