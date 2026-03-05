W części powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zaczyna brakować blankietów kart parkingowych. Problem dotyka już kilkudziesięciu placówek w całej Polsce, a liczba wydawanych kart rośnie z roku na rok w tempie, którego nie sposób przewidzieć. "Jest niezrozumiały dla nas problem z komunikacją z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Problem powtarza się co roku" – mówi RMF FM Adam Szyma, przewodniczący Związku Zawodowego "Związkowa Alternatywa Pracowników Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności".

Problemy z kartami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W grudniu Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności złożyły zapotrzebowania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na blankiety kart parkingowych na kolejny rok. To specjalne, zabezpieczone druki, na których po personalizacji wydawane są właściwe karty uprawniające do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnością. Teoretycznie, karty powinny dotrzeć już w styczniu, by zapewnić płynność wydawania dokumentów osobom uprawnionym.

Mamy początek marca i tych blankietów nie mamy. I my z próżnego, jak Salomon, nie nalejemy - mówi RMF FM Adam Szyma.

Niektóre zespoły zamawiają karty "z górką", przewidując wzrost liczby wniosków. Jednak nie zawsze udaje się trafić z prognozą. Przykład zespołu powiatowego w Krakowie pokazuje skalę problemu.

W poprzednim roku wydali 750 kart parkingowych, więc zamówili na następny rok 800, a wpłynęło im 1110. Takiego przyrostu nie sposób przewidzieć, a zarzuty o niedoszacowanie nie oddają rzeczywistości - tłumaczy przewodniczący.

Jak wynika z danych zebranych z 87 zespołów, aż 12 z nich nie posiada już żadnych blankietów, a w kolejnych 20 zapasy wkrótce się wyczerpią. W 6 przypadkach zespoły ratują się pożyczaniem kart od sąsiadów, a 49 deklaruje, że na razie mają wystarczające zapasy. Jak dowiedzieliśmy się w Katowicach, zapasy powinny wystarczyć do 20 marca, a w Kielcach jeszcze na kolejne dwa miesiące.

Skala problemu jest poważna, biorąc pod uwagę, że w Polsce działają 294 zespoły orzekające.

Problem widoczny jest w Małopolsce

Bez zapasów blankietów kart parkingowych są zespoły w Tarnowie i w powiecie krakowskim. Trzeba już je tam pożyczać od innych zespołów i od razu wydawać.

W Olkuszu w zapasie jest 9 kart. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Krakowie - miejski zespół potwierdza, że ma zapasy do końca roku. 210 blankietów ma z kolei powiatowy zespół z Wieliczki.

We wszystkich tych miejscach rocznie wydawanych jest od kilkuset do kilku tysięcy kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komunikacja, która zawodzi

Największym problemem jest brak skutecznej komunikacji z biurem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych - podkreśla Szyma.

Zespoły też wysyłają powiadomienia do biura pełnomocnika, że brakuje im blankietów. Brak jest odpowiedzi na te monity. Zero reakcji czy telefonów. Rzadko zdarza się odpowiedź. W efekcie to pracownicy zespołów w pierwszej linii muszą tłumaczyć się przed osobami z niepełnosprawnościami - mówi Adam Szyma. W przypadku braku blankietów zespoły próbują ratować się pożyczaniem od sąsiednich placówek.

Po prostu musimy pożyczać. Później te blankiety oczywiście trzeba oddać, bo taka jest zasada i na jakiś czas to starcza. Jeżeli nie ma już gdzie pożyczyć, to były takie sytuacje, że wstrzymywaliśmy wydawanie kart parkingowych - przyznaje przewodniczący. My naprawdę staramy się z całych sił, a nie jest to od nas zależne, bo my nie drukujemy tych blankietów - mówi nasz rozmówca.

Pracownicy zespołów apelują o usprawnienie procesu zamawiania i dystrybucji blankietów kart parkingowych oraz o lepszą komunikację z centralą.

Przecież to można wszystko zaplanować i robić, żeby to była ciągłość bez żadnych zastojów, prawda? - pyta Adam Szyma.

Lawinowy wzrost wniosków

Jednym z głównych powodów obecnego kryzysu jest gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków o karty parkingowe. Dane z wybranych powiatów pokazują, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba wydawanych kart wzrosła nawet trzykrotnie.

Przykładowo we wspomnianym już powiatowym zespole w Krakowie w 2022 roku wydano 585 kart, a w 2025 już 1110. W Katowicach liczba ta wzrosła z 1616 do 2342, w Rybniku z 2618 do 4566, Opolu z 843 do 1670, Jeleniej Górze z 1066 do 1890 czy w Nysie z 285 do 622.

Przede wszystkim wiele miast, ale również coraz więcej placówek zdrowia i szpitali wprowadziło płatne parkingi, z których osoby z kartą parkingową mogą korzystać bezpłatnie. Dodatkowo rośnie liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co automatycznie zwiększa liczbę uprawnionych do otrzymania karty parkingowej.

Związkowcy zaznaczają, że wzrosty wniosków o orzeczenie, karty parkingowe i legitymacje nie pociągają za sobą adekwatnego wzrostu finansowania zespołów.