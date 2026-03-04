Warszawski Zarząd Zieleni twierdzi, że krzyże na Kopcu Powstania Warszawskiego przewróciły się w wyniku działania siły natury, a nie - jak twierdzi Instytut Pamięci Narodowej - nieznanych sprawców. "W naszej ocenie nie doszło do zdewastowania" - przekazała rzeczniczka ZZ Karolina Kwiecień-Łukaszewska.
Według IPN nieznani sprawcy mieli w sobotę usunąć ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucić je w zaroślach; zniszczone zostały również tabliczki informacyjne. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Instytut Pamięci Narodowej domagał się ukarania sprawców tego "aktu wandalizmu".