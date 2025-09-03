"Przygotowanie i realizacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2021-2023 nie przebiegały prawidłowo" - oceniła Najwyższa Izba Kontroli. W opublikowanych w środę wynikach kontroli czytamy: "Projekt CPK pozostaje obarczony licznymi ryzykami i nie ma gwarancji oddania portu do użytku w 2032 r.". Według NIK, ówczesny pełnomocnik rządu ds. CPK nierzetelnie sprawował nadzór nad inwestycją, definiował jej skalę i harmonogram w oparciu o nieaktualne i nierealistyczne dane, a spółka CPK z opóźnieniem przygotowywała dokumenty i nierzetelnie planowała wydatki.

Wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk (z lewej), dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK Jakub Niemczyk (w środku) i wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK Renata Iwaniuk (z prawej) podczas konferencji prasowej w siedzibie NIK.

NIK skrytykowała Polskie Porty Lotnicze za zaniechanie modernizacji lotniska Chopina i Modlina oraz bezpodstawne inwestycje w lotnisko w Radomiu, co przyniosło straty finansowe.

Spółka CPK zrealizowała tylko część zaplanowanych zadań, a kluczowa decyzja lokalizacyjna została wydana z dużym opóźnieniem.

Wydatki na część lotniskową CPK są znacznie niższe od planu, a dokumentacja wdrożeniowa jest przygotowywana z opóźnieniem.

Władze CPK i rządu przyznają, że harmonogram inwestycji wymaga korekt i że otwarcie lotniska w 2028 roku było nierealne.

NIK podkreśla, że nadzór nad inwestycją był nierzetelny, a planowanie oparte na nierealistycznych terminach i założeniach.

Kontrola wykazała potencjalne straty finansowe przekraczające 1 mld zł oraz możliwość działań wpływających na przenoszenie połączeń lotniczych na Radom.

Izba zapowiedziała złożenie doniesień do prokuratury, a budowa CPK ma się rozpocząć w 2026 roku z planowanym oddaniem do 2032 roku.

Lotnisko w Radomiu - bez uzasadnienia ekonomicznego

Kontrola NIK wykazała, że Polskie Porty Lotnicze SA bezpodstawnie odstąpiły od rozwoju lotnisk Chopina i w Modlinie, kierując środki na budowę lotniska w Radomiu - bez uzasadnienia ekonomicznego. W efekcie nie zwiększono przepustowości portów warszawskich, co przełożyło się na utracone przychody. PPL wydatkowały ponad 738 mln zł na Radom, który już w latach 2023-2024 przyniósł 67,5 mln zł strat.

Izba wskazała, że do końca 2023 r. spółka CPK zrealizowała jedynie 4 z 6 zadań przewidzianych w programie. Nie uzyskano m.in. decyzji lokalizacyjnej w terminie - wydano ją dopiero w styczniu 2025 r. z 15-miesięcznym opóźnieniem. Jednocześnie wydatki na część lotniskową programu CPK wyniosły 1,3 mld zł z planowanych 7,7 mld zł, a dokumenty wdrożeniowe były przygotowywane z wielomiesięcznym opóźnieniem.

Wnioski pokontrolne skierowano m.in. do pełnomocnika rządu ds. CPK, zarządu spółki CPK oraz zarządu PPL - wzywając do wzmocnienia nadzoru, urealnienia harmonogramów i budżetu oraz podjęcia działań naprawczych.

Rząd o naprawianiu projektu

Odnosząc się do ustaleń kontroli przedstawiciele spółki i rządu stwierdzili, że Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła wnioski z audytów wewnętrznych w CPK i podkreślili, że raport NIK jednoznacznie dowodzi konieczności korekt harmonogramu i zakresu inwestycji.

Wnioski pokontrolne potwierdzają ustalenia z naszych wewnętrznych audytów i kontroli. Pokazują jasno, że naprawienie tego projektu i usunięcie wszystkich nieprawidłowości były kwestiami kluczowymi dla budowy lotniska w sposób odpowiedzialny, rzetelny i w realnym do zrealizowania terminie. I to właśnie robimy od 2024 r. - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Ocena prezesa CPK

Podobnie ocenił wyniki kontroli prezes spółki CPK. Wnioski z kontroli NIK potwierdzają słuszność podejmowanych przez nas od stycznia 2024 roku działań. Jednoznacznie wskazują, że urealnienie harmonogramu budowy lotniska, jego funkcjonalności i poprawa parametrów użytkowych były konieczne, aby inwestycja mogła zostać z powodzeniem zrealizowana. Nasze działania zostały pozytywnie przez kontrolujących ocenione. NIK potwierdził, to o czym mówiliśmy od początku - otwarcie lotniska w 2028 roku było nierealne - stwierdził prezes CPK Filip Czernicki.

Na środowej konferencji dotyczącej wyników kontroli przygotowania i realizacji inwestycji w części lotniskowej CPK wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk podkreślił, że kontrolerzy Izby w żaden sposób nie oceniali zasadności powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego, skupili się na nieprawidłowościach przy jego planowaniu, przygotowaniu i budowie.

Z kontroli wynika, że przygotowanie i realizacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2021-2023 nie przebiegały prawidłowo. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji, nieprawidłowo definiował jej skalę i zakres realizacji zakładając nieaktualne nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy - powiedział Jędrzejczyk.

Dodał, że Polskie Porty Lotnicze SA bezpodstawnie odstąpiły od modernizacji lotniska Chopina i rozwijania portu lotniczego w Modlinie, ponosząc jednocześnie wielomilionowe koszty budowy lotniska Warszawa-Radom bez uzasadnienia ekonomicznego i w oparciu o nierealne założenia.

Działania takie skutkowały brakiem zwiększenia przepustowości tych portów, a w konsekwencji utraconymi przychodami. (...) Szczególnie bulwersujące dla opinii publicznej (...) są działania byłych prezesów PPL, polegające na zaniechaniu modernizacji lotniska Chopina w 2019 roku i rozwoju lotniska w Modlinie w latach 2019-2023. Doprowadziło to w 2024 roku do utraty przychodów w kwocie około 83 mln zł, a w kolejnych latach może to skutkować stratami szacowanymi na około 226 mln zł - ocenił.

Dodał, że w ocenie Izby odstąpienie od zaplanowanych i zatwierdzonych wcześniej inwestycji w porcie w Modlinie miało doprowadzić do jego zamknięcia, a także mogło być próbą wpłynięcia na przewoźników, aby przenieśli połączenia na lotnisko w Radomiu.

CPK - nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy

Z kolei dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w NIK Jakub Niemczyk poinformował, że wyniki kontroli wskazały, iż pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego sprawował nierzetelnie nadzór nad realizacją tej inwestycji, wraz ze spółką CPK nieprawidłowo zdefiniował jej skalę, zakres realizacji, zakładając nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy.

Łączna wartość finansowych skutków nieprawidłowości w kontroli w latach 2021-2025, dokładnie do końca maja 2025 roku, wyniosła ponad 1 mld 74 mln zł - wskazał.

Izba zapowiedziała też złożenie doniesień do prokuratury w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa