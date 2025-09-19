Bezpieczeństwo Polaków, sprawność instytucji publicznych, cyfryzacja oraz wsparcie inwestycji i firm - to cztery główne obszary, na których w najbliższych latach zamierza skupić się rząd. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił szczegóły planowanych działań i zapowiedział znaczące środki na kluczowe projekty.

Bezpieczna Polska - kompleksowe podejście do ochrony obywateli

Jednym z najważniejszych priorytetów rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa w różnych wymiarach. Obejmuje to zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i energetyczne oraz ekonomiczne. Rząd planuje dalszą rozbudowę Tarczy Wschód oraz wdrożenie programu ochrony ludności cywilnej, na który już w przyszłym roku przeznaczonych zostanie ponad 17 miliardów złotych.

Ważnym elementem jest bezpieczeństwo energetyczne. Działania ministra energii mają na celu zwiększenie odporności polskiego systemu elektroenergetycznego na zagrożenia, takie jak blackouty. Wśród priorytetów znalazło się również utrzymanie niskich cen energii, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne polskich rodzin.

Sprawne państwo - nowoczesne instytucje i usługi publiczne

Kolejnym filarem działań rządu jest budowa sprawnego i praworządnego państwa. W planach znajduje się usprawnienie pracy sądów i prokuratury, m.in. poprzez rozszerzenie uprawnień asesorów i sędziów w stanie spoczynku. Istotną rolę odegrają narzędzia cyfrowe, które mają przyspieszyć procesy administracyjne.

W obszarze zdrowia rząd stawia na dalszą cyfryzację, w tym centralną rejestrację e-wizyt, upowszechnienie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wysoka jakość usług publicznych to także zwiększenie dostępności żłobków - do 2026 roku poziom "użłobkowienia" w gminach ma wynieść co najmniej 55 procent, a w 2027 roku - 60 procent.

Cyfryzacja - nowoczesne rozwiązania dla obywateli i administracji

Cyfryzacja to kolejny kluczowy obszar priorytetów rządu. Do końca 2027 roku liczba użytkowników aplikacji mObywatel ma osiągnąć 15 milionów. Nowe funkcjonalności, takie jak e-legitymacja szkolna czy usługa mStłuczka, mają jeszcze bardziej ułatwić codzienne życie Polaków.

Rząd planuje także rozwój systemu e-legislacji, który zapewni łatwiejszy dostęp do informacji o tworzeniu i obowiązywaniu prawa. Cyfryzacja obejmie również wsparcie sztucznej inteligencji w biznesie, nauce i administracji publicznej.

Inwestycje i wsparcie firm - motor rozwoju gospodarczego

W obszarze gospodarczym rząd stawia na wsparcie firm w ekspansji zagranicznej, uproszczenie systemu podatkowego oraz deregulację. Kluczowym projektem infrastrukturalnym pozostaje Centralny Port Komunikacyjny, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na inwestycje rozwojowe w przyszłym roku przewidziano 40 miliardów złotych, z naciskiem na udział krajowych firm.

Kontynuowane będą prace nad uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej oraz mniejszych bloków energetycznych typu SMR. Rząd zapowiada także "renesans polskiej kolei" - na modernizację taboru przeznaczono 16 miliardów złotych, co pozwoli na budowę 600 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych oraz nowoczesnych składów piętrowych.