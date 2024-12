Były premier Polski Mateusz Morawiecki ma przejąć z rąk premier Włoch Giorgii Meloni kierownictwo w partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) - twierdzi włoski dziennik "Il Giornale". Decyzja ma zostać ogłoszona w Rzymie. Meloni sprawowała funkcję przewodniczącej EKR od 2020 r.

Mateusz Morawiecki / Wojciech Olkuśnik / East News

Gazeta przypomniała, że nie jest tajemnicą, iż Giorgia Meloni zamierzała opuścić stanowisko szefowej EKR, a Mateusz Morawiecki znajdował się na czele listy kandydatów do sukcesji. Niecałe dwa miesiące temu były polski premier powiedział w wywiadzie dla "Il Giornale", że jest gotowy, "by przewodzić konserwatystom".

Dziennik poinformował, że przejęcie kierownictwa w partii umożliwi Morawieckiemu znalezienie się w delegacji EKR, która będzie uczestniczyć w inauguracji Donalda Trumpa, zaplanowanej na 20 stycznia w Waszyngtonie.

PiS szuka silnego stronnika w nowej administracji USA, co będzie wykorzystywane przez tę partię w polityce wewnętrznej do przeciwstawiania się Donaldowi Tuskowi - ocenił "Il Giornale".

Gazeta podkreśliła, że choć formalnie Morawiecki ma przejąć kierownictwo w ugrupowaniu w styczniu - co wynika z zapisów statutu - w rzeczywistości przekazanie odbędzie się w niedzielę w Rzymie na konferencji organizowanej przez EKR.

Tego dnia o godz. 10 Morawiecki będzie jedynym niewłoskim przedstawicielem EKR, który weźmie udział w końcowej sesji konferencji. Przed nim przemawiać będą Antonella Sberna, Carlo Fidanza i Nicola Procaccini, odpowiednio wiceprzewodniczący PE, szef delegacji partii Bracia Włosi i współprzewodniczący grupy parlamentarnej EKR.

Następnie, około godz. 12, ma przemawiać Meloni, aby podsumować wydarzenie. Jak powiadomił "Il Giornale", będzie to okazja, aby oficjalnie "poprzeć" Morawieckiego. W przyszłym tygodniu powinny zostać uruchomione formalne procedury wyboru nowego przewodniczącego.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. European Conservatives and Reformists Party, ECR Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej m.in. PiS, Bracia Włosi Meloni, czeska Obywatelska Partia Demokratyczna czy Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR jest amerykańska Partia Republikańska.