W samych superlatywach premier Donald Tusk wypowiadał się o zbliżeniu politycznym między Polską i Francją. Do Warszawy przybył Emmanuel Macron, by porozmawiać z polskimi władzami o sytuacji geopolitycznej, wojnie w Ukrainie i współpracy z Polską. "Jesteśmy po tej samej stronie w sprawie bezpieczeństwa Europy i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie" - przekazał na konferencji po spotkaniu z Macronem szef polskiego rządu. Zapewnił także, że Polska na razie nie planuje obecności wojsk w Ukrainie.

Emmanuel Macron i Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

Tusk wyliczał na spotkaniu z dziennikarzami kluczowe kwestie. Bezpieczeństwo Europy, konkurencyjność Europy, relacje polsko-francuskie, a także sytuacja w Ukrainie po napaści Rosji, rozmowy i działania na rzecz sprawiedliwego pokoju, te wszystkie tematy pokazały, że jesteśmy, jak jednak drużyna - mówił szef polskiego rządu zwracając się w stronę Emmanuela Macrona.

Prezydent Francji złożył w Warszawie wizytę, którą uznano za nagłą. W mediach pojawiały się spekulacje, dotyczące tego, czy Macron nie przyjeżdża rozmawiać z Polakami o stworzeniu wojskowego kontyngentu stabilizacyjnego w Ukrainie, gdyby okazało się, że ewentualne rozmowy z Rosją zakończą się zawieszeniem konfliktu. Temat ustanowienia sił pokojowych w Ukrainie szturmuje obecnie nagłówki serwisów na całym świecie.

Na konferencji prasowej nie zabrakło odniesienia do tej kwestii, choć Donald Tusk jedynie zasygnalizował ostateczną odpowiedź. Chcę skorzystać z tej okazji i przeciąć spekulacje dotyczące obecności wojsk tego czy innego kraju w Ukrainie po osiągnięciu rozejmu, zawieszenia broni czy pokoju. Decyzje dotyczące polskich działań będą zapadały w Warszawie i tylko w Warszawie - przekazał polski premier. Na razie nie planujemy takich działań - dodał.

Polska przedmurzem NATO

Premier Donald Tusk powiedział, że Polska podnosi największe ciężary spośród państw europejskich w związku z wojną w Ukrainie. Podkreślił, że Polska wzięła też na siebie ciężar ochrony granicy NATO z Rosją i Białorusią. Zaapelował do przywódców europejskich o pełne wsparcie i kooperację na rzecz bezpieczeństwa granicy.

Premier zauważył, że "to w Polsce jest największy, kluczowy, jedyny na tę skalę hub pomocowy dla Ukrainy". Ponosimy koszty z pełnym przekonaniem, że tak trzeba, że pomoc Ukrainie to też działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski, Francji i całej Europy - dodał.

Inwestujemy w tej chwili 4,7 proc. PKB w obronę - przypomniał szef rządu. Jego zdaniem, "to nie tylko obrona Polski, ale całej Europy na najbardziej wrażliwych granicach - białoruskiej i rosyjskiej". Dodał, że Emmanuel Macron rozumie doskonale położenie Polski w tym kontekście.

Macron: Jedynie trwały pokój na Ukrainie jest pokojem możliwym

Mamy wspólny punkt widzenia co do przyszłości - jedynie trwały pokój na Ukrainie jest pokojem możliwym. To musi być pokój wynegocjowany przez Ukraińców, zapewniający im trwałe gwarancje bezpieczeństwa - powiedział prezydent Francji.

Jak podkreślił, że on i premier Tusk mówią jednym głosem, że "nie będzie pokoju na Ukrainie bez Ukraińców, to oni muszą negocjować". Ale nie będzie również bezpieczeństwa w Europie bez Europejczyków - dodał Macron.

Macron przypomniał, że podczas niedawnego trójstronnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim rozmawiali o Ukrainie i tym, że "Stany Zjednoczone będą odrywać nową rolę w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy".

Podziękował administracji prezydenta USA Joe Bidena za "wsparcie od samego początku" i dodał, że administracja Trumpa również mówiła o tym, że chciałaby działać w celu zakończenia tego konfliktu.

Musimy więc blisko współpracować z USA, oczywiście w bliskich kontaktach z Ukrainą, aby znaleźć jakieś rozwiązanie, które uwzględni interesy Ukrainy i suwerenność tego kraju - powiedział.

Nie jesteśmy naiwni - u nas w Europie coraz częściej dochodzi do manipulacji, ataków hybrydowych i dezinformacji ze strony podmiotów powiązanych z Rosją. Musimy w Europie wzmocnić nasze działania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnić, by manipulowanie europejską cyberprzestrzenią nie było możliwe - dodał.

Prezydent Francji wielokrotnie podkreślał, że Europejczycy muszą umocnić swoje inwestycje w obszarze bezpieczeństwa.

Tusk: Będzie nowy traktat o przyjaźni polsko-francuskiej

Relacje polsko-francuskie to nie tylko tradycyjna przyjaźń, to nie tylko nasze świetne zrozumienie, ale to dla przyszłości Europy może być też moment kluczowy. Jestem przekonany, że w czasie polskiej prezydencji, wiosną 2025 roku, podpiszemy nasz nowy traktat o przyjaźni i że będzie to naprawdę znaczący moment w historii obu naszych państw - powiedział polski premier.

Jak dodał, do podpisania traktatu miałoby dojść w Nancy we Francji.

Macron wyraził zadowolenie, że traktat jeszcze bardziej zacieśni więzi między Francją a Polską. Ocenił, że nowy traktat pozwoli naszym krajom na współpracę w strategicznych dziedzinach, takich jak obrona, energetyka, w tym jądrowa, a także w dziedzinie kultury.