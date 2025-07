W tym tygodniu do żadnych rozmów na temat rekonstrukcji rządu ma nie dojść z powodu nieobecności marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jak dowiedział się nieoficjalnie w poniedziałek dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Szymon Hołownia przebywa na urlopie, który ma potrwać do kolejnego posiedzenia Sejmu. Po południu Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu potwierdziło Polskiej Agencji Prasowej, że "marszałek w dniach 14-18 lipca korzysta z urlopu wypoczynkowego", a do "pełnej aktywności w Sejmie" powróci 21 lipca.

/ Marcin Obara / PAP Od zapowiedzi zmian w rządzie mijają kolejne tygodnie. Wstępnie premier Donald Tusk zapowiadał rekonstrukcję w połowie lipca. W czwartek w zeszłym tygodniu - na briefingu w Rzymie na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy - poinformował jednak m.in., że do wyczekiwanej przez opinię publiczną rekonstrukcji rządu dojdzie między 22 a 25 lipca. Zaznaczył przy tym, że na pewno nie 22 lipca, odnosząc się z kolei do słów wicemarszałka Sejmu, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, Włodzimierza Czarzastego . Przesunięcie rekonstrukcji miało nastąpić m.in. przez chwilowy kryzys wywołany sytuacją zagrożenia powodzią. W czwartek premier powiedział również, że Szymon Hołownia poprosił, żeby zrobić krótką przerwę ze względów osobistych. Chcę, żeby był jednak obecny przy tych kluczowych rozmowach z oczywistych względów. Więc zgodziłem się bez problemu i marszałek Hołownia powiedział, że (rekonstrukcja będzie) wtedy, kiedy będzie Sejm, a on jest między 22 a 25 lipca - mówił premier. Marszałek Szymon Hołownia na urlopie w kluczowym momencie? W poniedziałek dziennikarz RMF FM Tomasz Skory dowiedział się nieoficjalnie, że Szymon Hołownia przebywa właśnie na urlopie, który ma potrwać do kolejnego posiedzenia Sejmu. Po południu Polska Agencja Prasowa podała, że Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu potwierdziło informację o "urlopie wypoczynkowym" marszałka Sejmu. „Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w dniach 14-18 lipca korzysta z urlopu wypoczynkowego. Jest to tydzień poza posiedzeniem Sejmu, bez zaplanowanych wizyt krajowych i zagranicznych” - poinformowało PAP Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu w odpowiedzi na pytanie, czy marszałek Sejmu korzysta z urlopu w terminie 11-22 lipca. W odpowiedzi dodano, że wstępny porządek dzienny kolejnego posiedzenia izby zaplanowanego na 22-25 lipca przygotowano podczas obrad prezydium Sejmu i konwentu seniorów, które odbyły się w czwartek, 10 lipca z udziałem marszałka Sejmu. „Szymon Hołownia do pełnej aktywności w Sejmie powróci 21 lipca" - dodano.