Donald Tusk w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050. Premier zaznaczył także, że dojdzie do niej między 22 a 25 lipca, ale na pewno nie 22 lipca.

Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty / Piotr Molecki / East News

W tej chwili na pewno nie ma o tym mowy (o funkcji wicepremiera dla Polski 2050 - przyp. red.). Znaczy w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduję stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 i (tego stanowiska) na pewno nie będzie - oświadczył Donald Tusk na briefingu prasowym w Rzymie w czwartek.

Szef rządu odniósł się też do daty rekonstrukcji - 22 lipca, którą podał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

To jest nieporozumienie. Nie wiem, skąd marszałkowi Czarzastemu przyszła ta data (22 lipca) do głowy - powiedział.

Jak dodał, Szymon Hołownia poprosił, żeby zrobić krótką przerwę ze względów osobistych.

Chcę, żeby był jednak obecny przy tych kluczowych rozmowach z oczywistych względów. Więc zgodziłem się bez problemu i marszałek Hołownia powiedział, że (rekonstrukcja będzie) wtedy, kiedy będzie Sejm, a on jest między 22 a 25 lipca - mówił premier.

Zaśmiałem się, że 22 lipca - to może marszałka Czarzastego ucieszyłaby taka data, ale mnie niespecjalnie. Umówiliśmy się, że w tym czasie (podczas posiedzenia Sejmu), ale na pewno nie będzie to 22 lipca, a marszałek Czarzasty ma poczucie humoru i bywa czasami tak. (...) Prawdopodobnie pozwolił sobie na tego typu zabawę datami - dodał Tusk.

"Każdy ma prawo do tego, żeby sobie uporządkować rzeczy"

We wtorek wieczorem liderzy koalicyjnych ugrupowań ponownie spotkali się, by rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że o zmianach w rządzie poinformuje w połowie lipca. We wtorek rano Hołownia przekazał jednak, że będzie namawiał koalicjantów, by negocjacje ws. rekonstrukcji rządu zakończyły się do planowanego na 23-25 lipca posiedzenia Sejmu.

Czarzasty powiedział dziennikarzom w środę w Sejmie, że wniosek Hołowni, by termin rekonstrukcji przesunąć o tydzień, na 22 lipca, został zaakceptowany przez pozostałych liderów koalicji, bo - jak dodał - "każdy ma prawo do tego, żeby sobie uporządkować rzeczy".

Marszałek argumentował, że musi poukładać wszystkie sprawy związane ze swoją partią oraz sobą i wszystkimi rzeczami - stwierdził wicemarszałek Czarzasty.