W piątkowym głosowaniu posłowie uchwalili ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wcześniej Sejm odrzucił wnioski o odrzucenie projektu w całości i przyjął pakiet poprawek doprecyzowujących, które zgłosił klub Lewicy.

Premier Donald Tusk (L) oraz marszałek Włodzimierz Czarzasty na sali obrad Sejmu / Radek Pietruszka / PAP

O czym mówi nowa ustawa?

Kto głosował za ustawą?

Za uchwaleniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i statusie osoby najbliższej głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej. Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem.

Przyjęli natomiast pakiet trzech poprawek zgłoszonych przez klub Lewicy, o charakterze doprecyzowującym i ujednolicającym.



Sejm uchwalił też ustawę dotyczącą przepisów wprowadzających status osoby najbliższej w związku.

O czym mówi ustawa?

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza.

Rejestrowana w USC umowa umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.