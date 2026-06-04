Pekin oburzony oświadczeniem amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z okazji 37. rocznicy masakry na Placu Tiananmen. Chińskie MSZ zarzuciło Rubio "zniekształcanie faktów historycznych". Resort wezwał Stany Zjednoczone do zaprzestania "konfrontacji ideologicznej".

Marco Rubio / SAMUEL CORUM / POOL / PAP/EPA

Pekin ostro zareagował na oświadczenie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z okazji 37. rocznicy masakry na Placu Tiananmen.

Chińskie MSZ zarzuciło Rubio "zniekształcanie faktów historycznych" i ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin.

W nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. chińska armia otworzyła ogień do protestujących na Placu Tiananmen; zginęło od kilkuset do kilku tysięcy osób.

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Błędne uwagi Stanów Zjednoczonych stanowią zniekształcenie faktów historycznych, szkalowanie chińskiego systemu politycznego i ścieżki rozwoju oraz ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin - oświadczyła rzeczniczka MSZ w Pekinie Mao Ning podczas briefingu prasowego.

Wzywamy stronę amerykańską, by przestała ingerować w wewnętrzne sprawy Chin pod pretekstem demokracji i praw człowieka - dodała.

Co napisał w oświadczeniu Marco Rubio?

W środowym oświadczeniu szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio napisał, że świat pamięta, jak Komunistyczna Partia Chin "nakazała wojsku zaatakować tysiące demonstrujących pokojowo osób".



"Życie stracili chińscy studenci, robotnicy i inny cywile, którzy zgromadzili się, by korzystać ze swoich praw i żądać demokratycznych reform oraz rozliczenia winnych korupcji. (...) Żadna cenzura nie wymaże przeszłości. Ci, którzy poświęcili się, by bronić niezbywalnych praw do wolności słowa, pewnego dnia doczekają się sprawiedliwości" - zaznaczył Rubio.

Maskara na Placu Tiananmen

Demonstracja na Placu Tianenmen w czerwcu 1989 roku / PAP/DPA