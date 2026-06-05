Pacjenci z migreną w Polsce zyskali nową opcję leczenia. Komisja Europejska dopuściła lek Aquipta do stosowania nie tylko profilaktycznie, ale również w celu szybkiego przerwania ataku migreny. To pierwsza taka decyzja w Unii Europejskiej.

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Komisja Europejska dopuściła lek Aquipta (atogepant) do doraźnego leczenia ataków migreny u dorosłych, co oznacza, że można go stosować zarówno profilaktycznie, jak i w trakcie napadu.

Skuteczność i bezpieczeństwo leku potwierdziły badania kliniczne - Aquipta szybko łagodzi ból migrenowy i utrzymuje efekt do 48 godzin.

W Polsce z migreną zmaga się około 4 mln osób, a choroba stanowi istotne obciążenie dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia.

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Aquipta, zawierająca substancję czynną atogepant, to nowoczesny doustny lek w tabletkach należący do przełomowej grupy tzw. gepantów. Działa poprzez blokowanie białka CGRP, które odgrywa kluczową rolę w wywoływaniu stanów zapalnych i bólu migrenowego.

Dotychczas preparat był stosowany wyłącznie w profilaktyce - zapobieganiu napadom migreny. Teraz, dzięki decyzji Komisji Europejskiej, pacjenci mogą sięgnąć po lek także w momencie wystąpienia ataku, by szybko złagodzić objawy.

Aquipta jest pierwszym lekiem w Unii Europejskiej, który jednocześnie zapobiega migrenom i skutecznie przerywa trwające ataki.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Zatwierdzenie nowego wskazania dla Aquipty oparto na wynikach badania klinicznego III fazy ECLIPSE. W badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo leku w dawce 60 mg w porównaniu z placebo u dorosłych z migreną - zarówno z aurą, jak i bez niej.

Aquipta wykazała przewagę nad placebo, skutecznie łagodząc ból migrenowy w ciągu dwóch godzin od podania. Efekt utrzymywał się nawet do 48 godzin po zażyciu leku.

Migrena - powszechny i kosztowny problem

Migrena to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie, dotykająca około 14 proc. populacji. W Polsce z jej powodu cierpi aż 4 mln osób - wynika z danych Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy. Choroba najczęściej dotyka osoby w wieku 25-55 lat, a jej objawy - silny, pulsujący ból głowy, nadwrażliwość na światło i dźwięk, nudności - znacząco ograniczają codzienne funkcjonowanie.

Migrena to także poważne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i gospodarki. Według analizy WifOR Institute, w Europie koszty związane z tą chorobą sięgają nawet 2 proc. PKB. W Polsce w 2025 roku z powodu migreny świadczenia medyczne w ramach NFZ otrzymało 112 tys. pacjentów.