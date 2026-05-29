Szykuje się prezydenckie weto. Karol Nawrocki szybko zareagował na uchwalenie przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jak podkreślił, nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa.

Prezydent Karol Nawrocki

Odniósł się w ten sposób do uchwalonej przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Jestem strażnikiem konstytucji. W konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - powiedział Karol Nawrocki.

Nawrocki: Taką ustawę podpiszę

Prezydent zaznaczył, że jest gotowy podpisać ustawę, "która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej konstytucji".

Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ideologicznej presji, czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że taką uda się wypracować - zaznaczył prezydent.

Donald Tusk reaguje

Premier Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta Nawrockiego, zaznaczył, że "jest przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną".

Dużo ludzi w Polsce czeka na tę normalność, ale proszę mnie nie pytać, co zrobi prezydent, bo od dłuższego czasu nie czuję się w najmniejszym stopniu uprawniony do wyobrażenia sobie, co pan prezydent ma zamiar zrobić - powiedział Tusk.

Dodał, że "wiemy tylko tyle, że prezydentowi z dużo większą łatwością przychodzi wetowanie i blokowanie, niż pomaganie, więc trudno tu być optymistą".



Ustawa o statusie osoby najbliższej

Uchwalona w piątek ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza.

Rejestrowana w USC umowa umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.