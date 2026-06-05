Dron morski eksplodował w Konstancy

Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym - poinformowało ministerstwo obrony Rumunii, cytowane przez agencję Reutera. Detonacja nie spowodowała ofiar w ludziach ani strat materialnych - dodano.

Resort podał, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. Służby znalazły też kilka innych dronów.

29 maja rumuńskie władze poinformowały, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń kraju powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i lekko raniąc dwie osoby.