Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że przelot myśliwców przed spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr. Macieja Krakowiana. "To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu" - powiedział.

Donald Trump potwierdził, że przelot myśliwców na początku spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr Macieja Krakowiana / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce - powiedział Donald Trump podczas spotkania z Nawrockim w Gabinecie Owalnym. Przypomniał przy tym, że mjr Krakowian kształcił się w amerykańskiej uczelni Sił Powietrznych, Air Force Academy w Colorado Springs.

To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu - powiedział prezydent USA.

Prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za ten gest i potwierdził, że Krakowian był jednym z najlepszych pilotów w Polsce.