Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że przelot myśliwców przed spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim miał na celu uhonorowanie zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr. Macieja Krakowiana. "To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu" - powiedział.

Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce - powiedział Donald Trump podczas spotkania z Nawrockim w Gabinecie Owalnym. Przypomniał przy tym, że mjr Krakowian kształcił się w amerykańskiej uczelni Sił Powietrznych, Air Force Academy w Colorado Springs. 

To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu - powiedział prezydent USA.

Prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za ten gest i potwierdził, że Krakowian był jednym z najlepszych pilotów w Polsce.

Przelot myśliwców F-16 oraz F-35 nad Białym Domem zapoczątkował spotkanie prezydentów. Formacja F-16 ułożyła się w kształt z brakującym jednym samolotem w ramach uczczenia zmarłego pilota.

Pilotując samolot F-16 mjr Maciej "Slab" Krakowian rozbił się 28 sierpnia wieczorem na lotnisku w Radomiu podczas treningu przed zaplanowanymi tam Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi AirSHOW.