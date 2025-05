Kijowskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przestrzega Polskę przed atakiem propagandy Kremla przed II turą wyborów prezydenckich. Ukraińcy powiadomili o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości przez Rosjan na temat rzekomych planów polskich władz o przyłączeniu Wołynia.

Kreml (zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Shutterstock

Wołyń to miejsce symboliczne dla obu nacji. To właśnie tam w latach 1943-1945 doszło do brutalnego mordu na Polakach zamieszkujących te tereny, którego dokonali nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Szacuje się, że w masowych mordach zamordowano od 40 do 100 tysięcy Polaków.

To Rosja ma planować przed II turą wyborów

CPD przestrzega Polaków, którzy w niedzielę dokonają wyboru nowego prezydenta kraju, przed działaniami Kremla w tym czasie. Uważają, że Rosjanie uderzą właśnie w Wołyń, jako ważną kwestię dla przyszłości stosunków polsko-ukraińskich.

"W przededniu drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce propaganda rosyjska zaktywizowała kampanię informacyjną, skierowaną na destabilizację w regionie (wołyńskim - red). Tym razem (w przestrzeń medialną) wrzucany jest fejk o rzekomych 'przygotowaniach do przyłączenia Wołynia do Polski'" – przekazało CPD.

Doniesienia o "nauczycielce" języka polskiego

Zdaniem Centrum w rosyjskich sieciach społecznościowych pojawiły się ostatnio doniesienia o nauczycielce języka polskiego na Wołyniu, która miała rozdawać swoim uczniom mapę z "hipotecznymi granicami polskimi", na których Wołyń znajduje się w granicach Rzeczypospolitej Polski.

"Wpisom Rosjan towarzyszą aluzje do rzekomych planów Polski dokonania aneksji części terytorium Ukrainy" – podkreśla CPD.

Telegram

Ukraińcy stanowczo podkreślają, że wypowiedzi rosyjskich propagandystów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a opisywana przez nich mapa jest dostępna wyłącznie w rosyjskich źródłach".

Cel prowokacji

Zwracają uwagę, że celem tej prowokacji informacyjnej jest zasianie nieufności między Ukraińcami a Polakami, zdyskredytowanie współpracy między oba państwami, a także próba wpłynięcie na nastroje wyborcze przed decydującą turą wyborów prezydenckich w Polsce.

Ta odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. O urząd prezydenta ubiegają się kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.