W sobotę na PGE Narodowym premier Donald Tusk spotkał się z młodymi piłkarzami. Nie szczędził ciepłych słów pod adresem autorów programu orlików, czyli małych boisk piłkarskich, na których mogą trenować najmłodsi. "W tej chwili w Polsce 1009 orlików jest w remoncie, 206 w budowie, a łącznie czynne jest ponad 2,6 tys." - stwierdził premier. Dodał, że programu orlików zazdrości Polsce cała Europa.
Szef rządu zamieścił w sobotę zdjęcie nawiązujące do orlików. Widać na nim młodych chłopców w otoczeniu premiera. "Z przyszłymi bohaterami stadionów na całym świecie. To oni dotarli prosto z Orlika na PGE Narodowy. Duma!" - napisał w serwisie X.