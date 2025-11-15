Dziękuję wszystkim zaangażowanym, panu ministrowi (sportu i turystyki, Jakubowi - red.) Rutnickiemu, całej jego ekipie i poprzednikom za to, że ten wielki projekt orlików - dobrych, nowoczesnych, naprawdę na najwyższym światowym poziomie obiektów sportowych - znowu ruszył z kopyta. Mamy w tej chwili 1009 orlików remontowanych, 206 orlików nowych w budowie - powiedział premier przed finałem II edycji młodzieżowego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion" na PGE Narodowym.

Tusk: Orlików zazdrości nam cała Europa

Dodał, że w tej chwili w Polsce czynnych jest ponad 2600 orlików. Jego zdaniem program budowy boisk to "wielki program, wielki projekt, zazdrości nam go naprawdę cała Europa". Wyraził też zadowolenie, że program działa od lat, a młode piłkarki i młodzi piłkarze "pokazują, na co ich stać".

Sobotni finał II edycji młodzieżowego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion" organizowany jest w ramach rządowego programu Aktywna Szkoła. W trakcie odbywającego się na PGE Narodowym wydarzenia zmierzą się ze sobą 24 najlepsze drużyny z całej Polski, których zawodnicy wyłonieni zostali w ogólnopolskich eliminacjach rozgrywanych na 550 orlikach. Główną nagrodą przewidzianą w turnieju jest zgrupowanie w Barcelonie i treningi w akademii piłkarskiej La Masia.







