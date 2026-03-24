Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący statusu polskich sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po reformie sądownictwa z 2017 roku. Orzeczenie wskazuje, że sama nieprawidłowość w procesie powołania sędziego nie wystarcza, by uznać, że sędzia ten nie jest niezawisły. Konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich okoliczności związanych z powołaniem.

TSUE orzekł, że pojedyncza nieprawidłowość przy powołaniu sędziego nie przesądza o jego braku niezawisłości.

Kluczowa jest całościowa ocena okoliczności powołania sędziego.

Udział KRS w obecnym kształcie oraz brak skutecznego środka prawnego dla nierekomendowanych kandydatów nie są wystarczające do automatycznego wyłączenia sędziego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał we wtorek długo oczekiwane orzeczenie dotyczące statusu sędziów powołanych w Polsce po reformie sądownictwa z 2017 roku. Sprawa dotyczyła wątpliwości, czy nieprawidłowości w procedurze powołania sędziego, zwłaszcza z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, mogą być podstawą do automatycznego uznania, że taki sędzia nie jest niezawisły i bezstronny.

Trybunał podkreślił, że nie wystarczy stwierdzenie pojedynczej nieprawidłowości, by automatycznie kwestionować niezawisłość sędziego. Konieczna jest całościowa i szczegółowa analiza wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu danej osoby na stanowisko sędziowskie.

Kontekst polskiej reformy sądownictwa

Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto. Sąd ten rozpatrywał sprawę cywilną, w której powód domagał się wyłączenia sędziego z powodu wątpliwości dotyczących jego niezawisłości. Wątpliwości te wynikały z faktu, że sędzia został powołany przy udziale zmienionej w 2017 r. KRS.

Reforma polskiego systemu sądownictwa, w tym zmiany w sposobie powoływania członków KRS, od lat budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Krytycy wskazują na ryzyko upolitycznienia procesu powoływania sędziów oraz ograniczenia niezależności sądownictwa.

TSUE w wyroku z 2021 r., orzekł, że ta KRS została ukonstytuowana z naruszeniem podstawowych zasad konstytucyjnych prawa polskiego i nie gwarantuje niezależności i bezstronności wymaganych przez prawo Unii.

Stanowisko TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE zaznaczył, że udział KRS w obecnym kształcie oraz brak skutecznego środka prawnego dla kandydatów, którzy nie zostali rekomendowani na stanowisko sędziego, nie są wystarczającymi przesłankami do automatycznego wyłączenia sędziego z orzekania. Każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danego przypadku.

W praktyce oznacza to, że sądy krajowe muszą dokładnie analizować, czy w danej sprawie istnieją konkretne okoliczności, które mogłyby rzeczywiście podważać niezawisłość i bezstronność sędziego. Sam fakt powołania przy udziale KRS po reformie nie jest wystarczający do podważenia jego statusu.

Według TSUE sądy krajowe powinny mieć możliwość kontroli, w postępowaniu w sprawie wyłączenia, zgodności z prawem procedury powoływania sędziów oraz sprawdzenia, czy sędziowie ci spełniają wymogi wynikające z prawa Unii.

Unijny trybunał zaznaczył jednak, że "wymóg sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy może zostać podważony wyłącznie, gdy dochodzi do nieprawidłowości, które ze względu na swój charakter i wagę mogą, rozpatrywane łącznie, stwarzać rzeczywiste ryzyko ingerencji pozostałych władz w proces powołania, oraz budzić uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności danej sędzi".

Przebieg sprawy

W rozpatrywanej sprawie powód wniósł o wyłączenie sędziego, argumentując, że procedura jego powołania była wadliwa i mogła wpłynąć na brak niezawisłości. Sędzia prowadząca sprawę złożyła oświadczenie, że nie widzi podstaw do swojego wyłączenia i nie zachodzą okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

Pomimo tego, sąd rozpatrujący sprawę postanowił skierować pytania prejudycjalne do TSUE, by uzyskać jednoznaczną interpretację prawa unijnego w tej kwestii. Zapytał on sędziów w Luksemburgu, czy skład orzekający można uznać za niezawisły i bezstronny, jeśli zasiada w nim sędzia powołana w wyniku procedury z udziałem nowej KRS, która nie zapewnia skutecznego środka prawnego dla nierekomendowanych kandydatów.

Orzeczenie TSUE ma istotne znaczenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyrok ten może wpłynąć na sposób rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziów powołanych przy udziale obecnej KRS.

Trybunał wezwał też Polskę do ustanowienia ram normatywnych pozwalających na ocenę możliwości dalszego wykonywania zadań przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie. W ten sposób w ocenie sędziów z Luksemburga uda się przywrócić zaufanie publiczne do systemu sądownictwa w Polsce i zapewnić poszanowanie zasady podziału władzy.

TSUE przypomniał, że w Polsce ponad 3000 sędziów, a więc około 30 proc. z nich, zostało powołanych na wniosek KRS w jej nowym składzie, której niezależność budzi wątpliwości. Wyrok TSUE w odpowiedzi na pytania prejudycjalne nie rozstrzyga sporu, które doprowadziły do ich zadania. Spór ten rozstrzygnie sąd krajowy.