"Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i postanowił zgłosić taki projekt. To szkodliwy, niepotrzebny projekt, który zamiast naprawić wymiar sprawiedliwości, będzie jeszcze pogłębiał kryzys" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Przemysław Rosati. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej odniósł się tym samym do prezydenckiej propozycji dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

Wideo youtube

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawił własny projekt, w którym chce m.in. karać sędziów więzieniem za kwestionowanie statusu neosędziów. Według Przemysława Rosatiego jest to szkodliwy projekt, który nie naprawi sytuacji w Krajowej Rady Sądownictwa. To też sygnał, jak prezydent zapatruje się na wymiar sprawiedliwości i to jest szkodliwe - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Naczelnej Rady Adwokackiej.

Projekt nie odpowiada na podstawowy problem polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli na nieprawidłowo ukształtowaną KRS. To praprzyczyna problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył Rosati.

Problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości

Rosati zaznaczył, że dużym problemem w wymiarze sprawiedliwości jest udział czynnika politycznego, czyli Sejmu, w wyborze 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Z tego będą niestety dalej idące problemy. Uważam, że wymiar sprawiedliwości, bo patrzę trochę na to szerzej, jest dzisiaj doskonałym polem, na którym można polaryzować społeczeństwo. Politycy to wykorzystują bez najmniejszego oporu i boję się skutków tej sytuacji - ocenił mecenas.

Bez kompromisu społeczno-politycznego nie rozwiążemy problemów w wymiarze sprawiedliwości - powiedział Rosati i dodał jednocześnie, że nikt nie chce zrobić kroku wstecz. Ta sytuacja jest coraz bardziej zapętlona z punktu widzenia przeciętnego obserwatora. Coraz trudniej zrozumieć, na czym te problemy polegają. Bez zmiany przepisów, to znaczy tak naprawdę bez woli politycznej rozumianej jako decyzja Sejmu, Senatu i pana prezydenta, bardzo ciężko będzie uporządkować obszar wymiaru sprawiedliwości. Będzie to po prostu niemożliwe - przyznał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.