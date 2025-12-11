"Zdecydowałem się startować na przewodniczącego partii" - zapowiedział w czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i obecny szef Nowej Lewicy. Zarekomendował też wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, posła Tomasza Trelę i ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk do kierownictwa partii.

Włodzimierz Czarzasty / Anita Walczewska / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Marszałek Sejmu i obecny szef Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zdecydował się kandydować na szefa swojego ugrupowania. Wybory w Nowej Lewicy odbędą się w niedzielę 14 grudnia.

Czarzasty zapowiedział również, że na kierownicze stanowiska w partii rekomenduje wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, posła Tomasza Trelę i ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Ustaliliśmy, że będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii - dodał Czarzasty.

Więcej informacji wkrótce.