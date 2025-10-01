"Szymon Hołownia rozczarował się polityką. Wycofuje się" - ocenił w Radiu RMF24 dr Tomasz Słupik - politolog z Uniwersytetu Śląskiego. "Jako marszałek Sejmu wprowadził pewną nową jakość. Myślę, że popularność najzwyczajniej w świecie mu zaszkodziła" - analizował ekspert. Podkreślił, że jego szanse na objęcie stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców są zerowe.

Szymon Hołownia / Przemysław Piątkowski / PAP

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu tylko do 13 listopada 2025 r. Później zastąpi go współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Lider Polski 2050 od dawna zapewniał, że nie zamierza wchodzić do rządu Donalda Tuska. Okazuje się, że widzi swoją polityczną przyszłość poza Polską. Chce zostać Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmiany w Polsce 2050. "Ta partia już jest pod wodą"

Szymon Hołownia przyszedł do polityki z zewnątrz. Osiągnął niezły wynik w wyborach prezydenckich w 2020 roku, natomiast katastrofalny w wyborach w 2025 r. - analizował w Radiu RMF24 dr Tomasz Słupik - politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Będąc nowicjuszem i obcując ze starymi wyjadaczami jak m.in. Donald Tusk, rozczarował się. Myślał, że osiągnie dużo więcej - dodawał ekspert.

Zdaniem Słupika, to właśnie rozczarowanie skłoniło Hołownię do aspirowania o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Ekspert nie ma wątpliwości, że szanse lidera Polski 2050 na objęcie tego stanowiska, gdy już przestanie być marszałkiem Sejmu, są zerowe.

Szymon Hołownia nie jest rozpoznawalny na arenie międzynarodowej. Polska 2050 to jest partia, którą w Polsce niewielu ludzi rozpoznaje, a w Europie czy na świecie już zupełnie... - analizował gość Radia RMF24. Nie wiem, czy kolejny raz jest mu potrzebne upokorzenie - dodał.

Co dla Polski 2050 oznacza wycofywanie się jej lidera z krajowej polityki? Ona już jest pod wodą - ocenił dr Słupik. Jego zdaniem sondażowe wyniki na poziomie 1 proc. pokazują, że wyborcy postawili krzyżyk na tym ugrupowaniu.

Pozostałe partie bardzo chętnie posilą się Polską 2050 - prognozował dr Słupik.