W piątek o godz. 13:30 ma dojść do długo oczekiwanego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Głównymi tematami rozmów będą koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz prowadzenia polityki zagranicznej, w tym rola Polski w zapewnianiu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska zaplanowano na piątek, godz. 13:30.

Tematy rozmów to m.in. koordynacja polityki bezpieczeństwa i zagranicznej oraz rola Polski w "koalicji chętnych" wspierającej Ukrainę.

Rząd i prezydent mają rozstrzygnąć spory dotyczące nominacji ambasadorskich i oficerskich.

W piątek prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk spotkają się, by omówić najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa oraz polityki zagranicznej. Według nieoficjalnych informacji rozmowy mają rozpocząć się o godzinie 13:30. Wśród głównych tematów znajdzie się koordynacja działań obu ośrodków władzy, szczególnie w kontekście wsparcia dla Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni.

Premier Tusk zapowiedział, że podczas spotkania zostaną omówione role prezydenta i rządu w procesie zapewniania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Wskazał także na potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach międzynarodowych.

Spory o nominacje

Jednym z istotnych punktów rozmów będą trwające od miesięcy spory dotyczące nominacji ambasadorskich oraz oficerskich. Rząd i prezydent mają podjąć próbę zażegnania konfliktów, które narosły wokół obsady placówek dyplomatycznych oraz nominacji w służbach specjalnych.

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza kluczowe będzie uzgodnienie listy ambasadorów oraz powrót do tradycji współpracy w tej kwestii. Przydacz podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie ambasadorów należy do prezydenta, ale możliwe jest osiągnięcie kompromisu.

Polska w "koalicji chętnych" i wyzwania międzynarodowe

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że rozmowy prezydenta i premiera będą dotyczyć także roli Polski w międzynarodowej "koalicji chętnych" oraz zaangażowania polskiego wojska w misje szkoleniowe. W obliczu narastających napięć geopolitycznych, ścisła współpraca między rządem a prezydentem ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że polityka bezpieczeństwa i zagraniczna Polski musi być jednolita i dobrze skoordynowana, by skutecznie realizować interesy państwa na arenie międzynarodowej.