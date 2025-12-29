Platforma X znów stała się areną wymiany zdań między najważniejszymi osobami w państwie. Najpierw swój wpis komentujący ostatnie wystąpienie Karola Nawrockiego podczas obchodów powstania wielkopolskiego zamieścił Donald Tusk. Prezydent nie pozostał dłużny i udzielił premierowi odpowiedzi.

Karol Nawrocki i Donald Tusk / Wojciech Olkuśnik / East News

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami? Wejdź na rmf24.pl .

"Istota sporu"

W sobotę w Poznaniu odbyły się obchody 107. rocznicy powstania wielkopolskiego. Uczestniczył w nich m.in. prezydent Karol Nawrocki. Podczas uroczystości mówił o Polsce otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej.

Do tego wydarzenia w niedzielę odniósł się premier Donald Tusk w swoim wpisie na platformie X.

"Prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem (Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS) a naszą Koalicją. Sporu śmiertelnie poważnego, sporu o nasze wartości, bezpieczeństwo, suwerenność. Wschód albo Zachód" - napisał szef rządu.

"Dobrej niedzieli"

Na odpowiedź Karola Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. "Panie Premierze, trudno uwierzyć, że kończyliśmy ten sam wydział - historyczny. Pan ma pretensje do Bolesława Chrobrego, że walczył na wschodzie i na zachodzie, i do Powstańców Wielkopolskich, że walczyli o Polskę z Niemcami (to też zachód)?" - napisał prezydent.

"Istota sporu jest raczej taka, że Premier nie potrafi słuchać ze zrozumieniem, albo celowo szuka konfliktu, bo Mu się budżet, służba zdrowia etc. nie spina" - ocenił Nawrocki. I dodał: "Aaa, o zagrożeniu ze wschodu to ja już mówiłem, jak Pan Premier spacerował po molo i tulił Rosję jaką jest ;) I mówię nadal - ale nie przy okazji Powstania Wielkopolskiego, to nie ten wątek. Dobrej niedzieli" - skomentował.

"Rzeczywiście trudno uwierzyć. Spokojnych snów" - odpisał tuż po godz. 16:00 Donald Tusk.

Siedem godzin później prezydent Karol Nawrocki skwitował to krótko: "Dobranoc".