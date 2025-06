Pierwsza wersja wpisu nie do końca odpowiadała posłance, więc doprecyzowała instrukcje. "Skup się bardziej na kłamstwie i manipulacji i że demagog sprawdził" - poprosiła polityk PiS i otrzymała atrakcyjnie przyrządzonego posta z pełną dawką oskarżeń wobec urzędującego premiera.

Wpadka posłanki nie umknęła uwadze jej politycznych przeciwniczek. Anna Maria Żukowska z Lewicy skomentowała sytuację krótko: "Doskonałe". Z kolei europosłanka KO Marta Wcisło napisała: "Chyba Pani Posłanka trochę się spieszyła robiąc post".

Do sprawy odniosła się sama Magdalena Filipek-Sobczak. W odpowiedzi na wpis dziennikarza Onetu napisała: "Wielka sensacja der Onet!! Praca posła to nie tylko media społecznościowe, to przede wszystkim praca w Sejmie i działanie z ludźmi. Treści robocze postów opracowuje mój zespół. Błędy ludzkie, no cóż, w pośpiechu mają prawo się zdarzyć".