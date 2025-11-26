"Niedaleko pada Braun od Nawrockiego albo Nawrocki od Brauna" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela - poseł Lewicy. "Karol Nawrocki na wystąpieniu w Pradze mówił bardzo wyraźnie, że jemu Unia Europejska się nie podoba. Mówił to bez żadnej wiedzy i bez żadnej zgody rządu w tej sprawie. To jest naprawdę bardzo szkodliwe stanowisko" - zwracał uwagę. "Ile Karol Nawrocki potrzebował czasu, żeby powiedzieć, że Federacja Rosyjska jest zła i nie można jej wierzyć?" - dopytywał.

Trela: Niedaleko pada Nawrocki od Brauna Piotr Mazur / RMF FM

"Czy ja wiem, jaką głupotę jeszcze wymyśli prawica?"

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Trela bronił głośnego pomysłu Włodzimierza Czarzastego - "weta marszałkowskiego".

Jeżeli Korwin-Mikke poprzez swoich konfederatów, czy to Korony Polskiej, czy zwykłej, chciałby przygotować ustawę, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to o tym nawet nie powinniśmy dyskutować. To powinno być wrzucone od razu do niszczarki - tłumaczył poseł Lewicy.

Fundamentalne sprawy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie rozwoju, naszej racji stanu nie podlegają dyskusji - podkreślał. Nie ma zgody i nigdy nie będzie po stronie demokratycznej, żeby dywagować, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej - dodał.

Gość Tomasza Terlikowskiego zapewniał, że projekty składane przez Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość czy prezydenta Karola Nawrockiego nie będą z automatu odrzucane w ramach "weta marszałkowskiego".

My to nie PiS. Pani marszałek Witek wszystko mroziła i wyrzucała do kosza - my nie. Pokazujemy skrajne przypadki, gdzie trzeba będzie interwencji marszałka - wyjaśniał Trela.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytywał, czy zostanie ogłoszona lista "czerwonych linii" i tematów, które nie będą podlegać dyskusji, a próba ich podnoszenia zakończy się użyciem "weta marszałkowskiego".

Czy pan wie albo czy ja wiem, jaką głupotę jeszcze wymyśli prawica albo skrajna prawica, która będzie szkodzić Polsce? Nie jesteśmy w stanie tego wymyśleć - odparł Tomasz Trela. Jak przekonywał, w tym kontekście "nie ma dużej różnicy" między prezydentem Karolem Nawrockim a europosłem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem.

Trela o Ziobrze: Jest politycznym gangsterem

Wiceszef sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa był też pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech - podobnie jak jego partyjny kolega Marcin Romanowski.

Trela stwierdził, że popiera postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu, jeśli będą ku temu podstawy. Zastrzega jednak, że najpierw powinien on stanąć przed prokuraturą i niezawisłym sądem.



Gość RMF FM wyraził przekonanie, że były minister sprawiedliwości wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech.

Jak sąd podejmie decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu, to jest pewne, że wystąpi, bo to jest tchórz. Zbigniew Ziobro jest tchórzem i się po prostu boi - grzmiał.

Po pierwsze, uciekł, jest na Węgrzech. Po drugie, ma cofnięty paszport dyplomatyczny. Po trzecie, ma zajęte konta i nieruchomości. Jest politycznym gangsterem, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości - wyliczał poseł Lewicy.

"Z krzyżem nie będziemy wojować"

W rozmowie pojawił się też temat krzyża wiszącego od lat w sali obrad Sejmu. Czy zdaniem Tomasza Treli w ramach podkreślania świeckości państwa powinien on zniknąć z tego miejsca?

Ja popieram słowa pana marszałka (Włodzimierza Czarzastego - przyp. red.). Z krzyżem nie będziemy wojować. Krzyż w Sejmie wisiał i wisieć będzie - zapewnił poseł Lewicy.

Jedno z pytań od słuchaczy RMF FM, na które odpowiadał Tomasz Trela, dotyczyło sztandarowego postulatu Lewicy - legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. Kiedy koalicja rządząca podejmie jakieś działania w tej sprawie?

Ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Ja jestem za tym, żeby kobieta decydowała o swoim ciele - deklarował gość RMF FM. Koalicja Obywatelska jest przekonana - myślę, że w całości. Polska 2050 w zdecydowanej większości. Są problemy z PSL-em, chociaż nie całym - ocenił.

Trela zwrócił uwagę, że kluczową rolę odegra w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki, który może skorzystać z prawa weta.

Ja nie mam wpływu na to, co zrobi Karol Nawrocki. Ja jego żelazem gorącym nie przypalę - stwierdził obrazowo.

Tomasz Trela / Marcin Suchmiel / RMF FM

