Sejm udzielił rządowi Donalda Tuska absolutorium za rok 2024 i jednocześnie zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w roku 2024.

Premier Donald Tusk / Leszek Szymański / PAP

Za uchwałą w sprawie udzielenia rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 głosowało 237 posłów, przeciwko było 202 posłów, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki do uchwały, zgłoszone przez klub PiS, których celem było niezatwierdzenie sprawozdania i nieudzielenie absolutorium.

W uchwale znalazł się zapis, w którym Sejm zwrócił uwagę na nieprawidłowości w wykonaniu budżetu przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Instytut Pamięci Narodowej, Krajową Radę Sądownictwa oraz Krajowy Instytut Mediów.

Sejm zwrócił się także do innych dysponentów poszczególnych części budżetowych o "podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli".

Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu oceniła, że w większości kontrolowanych jednostek został wykonany zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024. NIK podkreśliła jednak, że nadal duża część wydatków publicznych jest finansowana poza budżetem.

"Budżet państwa został wykonany w większości kontrolowanych jednostek zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024. W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2024 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 182 kontrole jednostkowe, w których sformułowała 216 ocen. Podobnie jak w latach poprzednich, większość kontroli (63,9 proc.) zakończyła się oceną pozytywną" - podała NIK w "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2024 r.".

Izba podkreśliła, że udział ocen pozytywnych w łącznej liczbie ocen wzrósł o 3,5 punktu procentowego w porównaniu z kontrolą wykonania budżetu państwa w 2023 r., niemniej jednak jest on znacznie mniejszy od udziału ocen pozytywnych sformułowanych w kontroli wykonania budżetu państwa w latach 2021-2022.

"Jednocześnie po raz pierwszy od czterech lat zmniejszył się udział ocen negatywnych. O ile w trzech poprzednich latach udział ten z roku na rok systematycznie wzrastał, a w kontroli wykonania budżetu państwa w 2023 r. co dwudziesta ocena była negatywna, to w bieżącym roku negatywnie oceniono działalność 3,7 proc. jednostek. Co więcej, w odróżnieniu od roku poprzedniego żaden z dysponentów części budżetowych nie otrzymał w roku bieżącym oceny negatywnej. Warto przypomnieć, że po kontroli wykonania budżetu państwa w 2023 r. sformułowano aż cztery takie oceny" - podała NIK.

Dodała, że w trakcie kontroli wykonania budżetu za 2024 r. negatywnie oceniono działalność m.in. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka czy Instytutu Finansów. NIK przypomniała, że działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych została oceniona negatywnie również w ubiegłorocznej kontroli budżetowej.

Zgodnie z szacunkami resortu finansów w ubiegłym roku dochody państwa wyniosły 623,4 mld zł, wydatki 834,3 mld zł, a deficyt 210,9 mld zł.