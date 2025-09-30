Czy rząd Donalda Tuska poprze starania Szymona Hołowni o posadę Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców? Deklarację w tej sprawie złożył w Polsat News rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka.

Adam Szłapka i Szymon Hołownia / Adam Burakowski / East News

Trudno, żeby rząd nie popierał takiej kandydatury - mówił Adam Szłapka w Polsat News, pytany o starania Szymona Hołowni.

Im więcej Polaków na ważnych międzynarodowych stanowiskach, tym lepiej dla Polski - dodał rzecznik rządu. Ocenił, że Szymon Hołownia jest dobrym kandydatem na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.



Myślę, że oprócz trzymania kciuków za Szymona Hołownię będziemy też podejmować takie działania, które pomogą w skutecznym doprowadzeniu do końca tego pomysłu - zadeklarował Szłapka.

Hołownia wkrótce pożegna się z fotelem marszałka Sejmu

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia będzie marszałkiem Sejmu tylko do 13 listopada 2025 r. Później zastąpi go współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Lider Polski 2050 od dawna zapewniał, że nie zamierza wchodzić do rządu Donalda Tuska. Okazuje się, że widzi swoją polityczną przyszłość poza Polską.

"W ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie" - napisał w poniedziałek Hołownia na Facebooku.

"Mówiąc uczciwie: szanse na dziś nie są wielkie, ONZ to skomplikowany, nieprzewidywalny świat. Jednak tydzień temu, gdy zaczynaliśmy ten proces, nie było ich wcale. A mi - przyznam - po całym tym szambie, przez które przeszedłem, radość daje myśl, że mógłbym znów znaleźć się tam, gdzie można znów skupić się na języku, który znam z mojego "poprzedniego" życia, a który rozumie każdy człowiek, niezależnie od poglądów, wyznania, języka, czy koloru skóry: języka chleba, opatrunku, przytulenia, nadziei. Proszę, byście mi kibicowali" - dodał.

Czym zajmuje się Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców?

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców odpowiada obecnie za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie.

Do jego zadań należy kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie.

Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Kadencja obecnego Komisarza kończy się 31 grudnia 2025 r.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców zarabia ponad 600 tysięcy złotych rocznie.