"Jestem przekonany, że przed wyborami w 2027 r. nastąpi zmiana na stanowisku premiera" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050 Ryszard Petru. "Naturalnym kandydatem jest wicepremier Sikorski" - dodał.

Będzie zmiana premiera przed wyborami? Petru: Jestem przekonany Mikołaj Poruszek / RMF FM

Ryszard Petru ocenił, że zajęcie przez Radosława Sikorskiego fotela premiera byłoby dobrym ruchem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Będzie zmiana premiera przed wyborami? Petru: Jestem przekonany

Zawsze jest potrzebna nowa energia, zryw - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Polski 2050. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam - zastrzegł.

Premier Donald Tusk / Andrzej Jackowski / PAP

Petru o Polsce 2050: Zbyt dalekie odejście od DNA

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru bardzo krytycznie ocenił obecną sytuację Polski 2050, która odnotowuje w sondażach bardzo słabe wyniki.

Trzeba sobie powiedzieć wprost - odeszliśmy jako ugrupowanie od tych ideałów, na które Polacy zagłosowali. To było podejście przedsiębiorcze, zielona energia, ale w takim wymiarze, który miał sens, i taki aspekt społecznikowski - wyliczał.

Trzeba się uderzyć w piersi. Uważam, że nastąpiło zbyt dalekie odejście od DNA - podkreślił były lider Nowoczesnej. Część rzeczy się udała, ale nie ma kwestii spektakularnych, których ludzie oczekiwali - dodał, dopytywany o sukcesy Polski 2050, która współtworzy koalicję rządzącą.

Gość Grzegorza Sroczyńskiego ocenił również, że jego ugrupowanie "zbyt często próbuje się ścigać z Razem na niektóre propozycje". Jak jest Razem, to nie ma miejsca dla drugiego ugrupowania w tym samym stylu - tłumaczył Petru.

"Ustawa ws. marihuany jest gotowa"

Ryszard Petru zasiada w sejmowym zespole ds. depenalizacji posiadania marihuany. Co z zapowiadaną przez to gremium ustawą, po wejściu w życie której posiadanie 15 g marihuany nie byłoby karane?

Jest gotowa - stwierdził gość RMF FM. Dodał, że autorom projektu zależy na tym, by podpisali się pod nim przedstawiciele różnych partii. Sprecyzował, że podpisy wciąż są zbierane.

Nigdy nie paliłem marihuany. Nawet nigdy papierosów nie paliłem. Ale to nie znaczy, że nie mam prawa się tym zajmować - stwierdził.

Pytany o szanse na przegłosowanie w obecnym Sejmie projektu ws. marihuany Petru określił je jako 50 na 50.