​Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS z poparciem 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu z nieznaczną stratą jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,1 proc. Z przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" sondażu wynika także, że do Sejmu dostałaby się formacja Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej.

Partia Grzegorza Brauna weszłaby do Sejmu - wynika z najnowszego sondażu IBRiS (Zdjęcie poglądowe) / Michał Meissner / PAP

W najnowszym sondażu IBRiS do Sejmu wchodzi pięć ugrupowań.

Sondaż IBRiS: Koalicja Obywatelska przed PiS

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się formacja Jarosława Kaczyńskiego z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc.

Tuż za podium uplasowała się Lewica (7,6 proc.). Do Sejmu wchodzi także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 5,7 proc. wyborców.

Sejm bez PSL i Polski 2050

Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwo 1 proc. poparcia.

Wszystko jest prawie jak było, oprócz pozycji partii Grzegorza Brauna. Mamy zmianę lidera, bo ostatnie wybory wygrało PiS. KO bierze to, co miała dwa lata temu. PiS straciło na rzecz Konfederacji. Mamy system naczyń połączonych między tymi ugrupowaniami - skomentował sondaż prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

"Koniec Hołowni w polityce"

Ekspert zauważył również, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że "skończył się czas Hołowni w polityce".

W porównaniu z poprzednim sondażem IBRiS dla "Rz" Koalicja Obywatelska zyskała i wyszła na prowadzenie, a PiS, Konfederacja i Nowa Lewica tracą. W badaniu publikowanym 4 września partia Jarosława Kaczyńskiego miała 30,6 proc. poparcia, formacja Donalda Tuska 29,9 proc., Konfederacja 15,1 proc., a Lewica 8 proc.