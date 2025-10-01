"Polska powinna wspierać wszystkie działania Ukrainy, które osłabiają potencjał Rosji, a jednym z wymiarów tej sprawy, jest sprawa Wołodymyra Z." – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. W ten sposób odniósł się do kwestii przekazania przez polskie władze Niemcom zatrzymanego w Polsce Ukraińca, którego Berlin podejrzewa o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Ocenił także, że "w tej sprawie nie powinien działać ślepy automatyzm funkcjonowania procedur, tylko powinny być uruchamiane po analizie".