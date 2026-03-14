​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CNN ujawnił, że Iran wykorzystał podczas ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie drony Shahed, które otrzymał od Rosji. Według ukraińskiego przywódcy Moskwa nie tylko przekazała Teheranowi bezzałogowce, ale także dzieli się z Iranem informacjami wywiadowczymi i doświadczeniem zdobytym podczas wojny w Ukrainie.

W ostatnich miesiącach relacje między Rosją a Iranem wyraźnie się zacieśniły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN podkreślił, że Rosja przekazała Iranowi drony Shahed. Te bezzałogowce zostały następnie użyte podczas ataków na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie oraz przeciwko sąsiadom Iranu.

Drony Shahed

Drony Shahed, zaprojektowane pierwotnie w Iranie, są obecnie masowo produkowane również w Rosji. Te bezzałogowe statki powietrzne zdobyły rozgłos podczas wojny w Ukrainie, gdzie są wykorzystywane przez rosyjskie wojsko do atakowania celów wojskowych i infrastruktury cywilnej. Drony te okazały się skuteczne w pokonywaniu obrony powietrznej.

Jak podaje CNN, cytując Zełenskiego, Rosja nie tylko dostarcza Iranowi drony, ale także dzieli się wiedzą na temat ich użycia. Moskwa dzieli się z Iranem strategiami walki wypracowanymi podczas ataków na Ukrainę, co może znacząco zwiększyć skuteczność irańskich ataków.

Współpraca wywiadowcza Rosji i Iranu

Zełenski ujawnił, że według danych ukraińskiego wywiadu, Rosjanie dzielą się z Iranem informacjami wywiadowczymi. Mój wywiad przekazał mi, że Rosjanie powiedzieli, że jeśli Europa i USA mogą pomagać Ukrainie wywiadowczo w tej wojnie, to Rosja może pomagać irańskiemu reżimowi. To ich punkt widzenia w tej sprawie - powiedział prezydent Ukrainy.

Wcześniej specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oświadczył, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina Rosjanie zaprzeczyli, by przekazywali informacje wywiadowcze Iranowi. Witkoff stwierdził, że "można wierzyć Rosjanom na słowo".

Prezydent Trump również odniósł się do tych doniesień, twierdząc, że nie ma dowodów na to, by Iran otrzymywał pomoc od Rosji, a nawet jeśli tak się dzieje, to nie widać tego skutków, ponieważ Iran jest "dziesiątkowany". Trump dodał, że Rosjanie mogliby argumentować, iż USA robią to samo, pomagając Ukrainie.

Pełny wywiad z prezydentem Zełenskim ma zostać opublikowany w niedzielę.