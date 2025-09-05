"Nadałem numer druku wszystkim pięciu inicjatywom pana prezydenta. Dwie zwróciłem do uzupełnienia. One zawierały braki formalne" - poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak sprecyzował, chodzi o ustawy o pomocy Ukrainie i podatku dochodowym.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Albert Zawada / PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że w przypadku ustawy o pomocy Ukrainie brakuje założeń do rozporządzenia Rady Ministrów, którego wydanie przewiduje ta ustawa.

Drugi projekt odesłany do poprawy dotyczy podatku dochodowego. Ma on spełniać kampanijną obietnicę Karola Nawrockiego, który walcząc o prezydenturę, zapowiadał PIT O proc. dla osób, które mają dwoje i więcej dzieci.

Tam są braki liczne, dotyczące tego, jak ta ustawa "widzi się" z ustawą Prawo o przedsiębiorcach. Uzasadnienie tej ustawy nie wskazuje, czy można rozwiązać ten problem innymi środkami. To jest pewien stelaż legislacyjny - opisywał obrazowo Hołownia.

Kiedy uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane - tak jak wszystkie inne projekty, które do Sejmu trafiają - zapewniał Hołownia. Mam nadzieję, że pan minister Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta RP) zrobi te uzupełnienia niezwłocznie - dodał.

Hołownia podkreślał, że wszystkie projekty zgłaszane do Sejmu - niezależnie od tego, kto jest ich autorem - podlegają takim samym zasadom i kryteriom oceny. Nie ma żadnej uznaniowości - stwierdził.