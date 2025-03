Poseł PiS Dariusz Matecki został przewieziony do szpitala onkologicznego w Radomiu - takie informacje przekazała TV Republika. Według tego źródła, stan polityka nie jest najlepszy.

/ Adam Burakowski / East News

Dariusz Matecki decyzją sądu z 15 marca na dwa miesiące trafił do aresztu.

Najpierw polityk przebywał w areszcie na warszawskim Służewcu, natomiast później przewieziono go do Radomia, ponieważ tam znajduje się oddział szpitalny. Jak informowała wtedy prokuratura, była to decyzja profilaktyczna.

W czwartek (27 marca) Matecki został przewieziony przez funkcjonariuszy Służby Więziennej do szpitala onkologicznego w Radomiu - takie informacje przekazała TV Republika.